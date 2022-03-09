https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/nazvany-osnovnye-prichiny-vozniknoveniya-avariy-na-dorogakh-abkhazii-1038015636.html
Названы основные причины возникновения аварий на дорогах Абхазии
Названы основные причины возникновения аварий на дорогах Абхазии
Расширенная коллегия по итогам работы органов прокуратуры Абхазии за 2021 год прошла в среду 9 марта. На заседании в том числе доложили о ситуации на дорогах... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T19:09+0300
2022-03-09T19:09+0300
2022-03-09T19:09+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий остаются управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за 2021 год заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Об этом пишет агентство "Апсныпресс". По его словам, в 2021 году в Абхазии произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 42 человека. Уголовные дела возбуждены в 2021 году по 65 ДТП. В 2020 году, как отметил Квициния, произошло 198 ДТП, в которых погибло 57 человек. Таким образом, число ДТП уменьшилось на 16, а количество погибших на 15 человек.Заместитель генпрокурора также отметил, что планируется повышать квалификацию водителей, усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств и состоянием дорог, их освещения, уличным движением транспортных средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/tsifry-problemy-i-zadachi-batal-agrba-rasskazal-o-rabote-gai-v-abkhazii-1037435979.html
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, дтп
Названы основные причины возникновения аварий на дорогах Абхазии
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Расширенная коллегия по итогам работы органов прокуратуры Абхазии за 2021 год прошла в среду 9 марта. На заседании в том числе доложили о ситуации на дорогах республики.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik.
Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий остаются управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за 2021 год заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Об этом пишет
агентство "Апсныпресс".
"Основными причинами возникновения ДТП, как и прежде, остаются нарушение водителями правил дорожного движения, т.е. управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования", - цитирует Квициния "Апсныпресс".
По его словам, в 2021 году в Абхазии произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 42 человека. Уголовные дела возбуждены в 2021 году по 65 ДТП.
В 2020 году, как отметил Квициния, произошло 198 ДТП, в которых погибло 57 человек. Таким образом, число ДТП уменьшилось на 16, а количество погибших на 15 человек.
Несмотря на то, что количество смертельных аварий и ДТП в целом уменьшилось, ситуация, по оценке Квициния, остается сложной.
Заместитель генпрокурора также отметил, что планируется повышать квалификацию водителей, усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств и состоянием дорог, их освещения, уличным движением транспортных средств.