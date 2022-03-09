Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/nazvany-osnovnye-prichiny-vozniknoveniya-avariy-na-dorogakh-abkhazii-1038015636.html
Названы основные причины возникновения аварий на дорогах Абхазии
Названы основные причины возникновения аварий на дорогах Абхазии
Расширенная коллегия по итогам работы органов прокуратуры Абхазии за 2021 год прошла в среду 9 марта. На заседании в том числе доложили о ситуации на дорогах... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T19:09+0300
2022-03-09T19:09+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032080861_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dcd42a23f906d046a03cf9c9b2d13fa6.jpg
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий остаются управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за 2021 год заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Об этом пишет агентство "Апсныпресс". По его словам, в 2021 году в Абхазии произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 42 человека. Уголовные дела возбуждены в 2021 году по 65 ДТП. В 2020 году, как отметил Квициния, произошло 198 ДТП, в которых погибло 57 человек. Таким образом, число ДТП уменьшилось на 16, а количество погибших на 15 человек.Заместитель генпрокурора также отметил, что планируется повышать квалификацию водителей, усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств и состоянием дорог, их освещения, уличным движением транспортных средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/tsifry-problemy-i-zadachi-batal-agrba-rasskazal-o-rabote-gai-v-abkhazii-1037435979.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032080861_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_82786a6e781d33245f9cc1411277ddef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, дтп

Названы основные причины возникновения аварий на дорогах Абхазии

19:09 09.03.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться наGoogle news
Расширенная коллегия по итогам работы органов прокуратуры Абхазии за 2021 год прошла в среду 9 марта. На заседании в том числе доложили о ситуации на дорогах республики.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий остаются управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за 2021 год заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".

"Основными причинами возникновения ДТП, как и прежде, остаются нарушение водителями правил дорожного движения, т.е. управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования", - цитирует Квициния "Апсныпресс".

По его словам, в 2021 году в Абхазии произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 42 человека. Уголовные дела возбуждены в 2021 году по 65 ДТП.
Вечерний рейд УГАИ МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2022
В Абхазии
Цифры, проблемы и задачи: Батал Агрба рассказал о работе ГАИ в Абхазии
4 февраля, 21:19
В 2020 году, как отметил Квициния, произошло 198 ДТП, в которых погибло 57 человек. Таким образом, число ДТП уменьшилось на 16, а количество погибших на 15 человек.
Несмотря на то, что количество смертельных аварий и ДТП в целом уменьшилось, ситуация, по оценке Квициния, остается сложной.
Заместитель генпрокурора также отметил, что планируется повышать квалификацию водителей, усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств и состоянием дорог, их освещения, уличным движением транспортных средств.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0