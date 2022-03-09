https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/visa-prodlila-srok-raboty-rossiyskikh-kart-na-odin-den-1038006906.html

Visa продлила срок работы российских карт на один день

Visa продлила срок работы российских карт на один день

Cрок прекращения приема запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы остался прежним - с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T12:50+0300

2022-03-09T12:50+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Visa продлила срок действия карт российских банков за рубежом за один день - расплачиваться ими можно будет до 11 марта, сообщается на сайте компании.Компания также сообщила, что оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее объявленных сроков.Ранее компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России - карты российских банков, попавших под санкции, перестали выпускаться, также исчезла возможность оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/turoperatory-prognoziruyut-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-prinimayuschey-karty-mir-1038005187.html

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