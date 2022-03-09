https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/visa-prodlila-srok-raboty-rossiyskikh-kart-na-odin-den-1038006906.html
Visa продлила срок работы российских карт на один день
Visa продлила срок работы российских карт на один день
Cрок прекращения приема запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы остался прежним - с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T12:50+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Visa продлила срок действия карт российских банков за рубежом за один день - расплачиваться ими можно будет до 11 марта, сообщается на сайте компании.Компания также сообщила, что оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее объявленных сроков.Ранее компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России - карты российских банков, попавших под санкции, перестали выпускаться, также исчезла возможность оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/turoperatory-prognoziruyut-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-prinimayuschey-karty-mir-1038005187.html
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Visa продлила срок работы российских карт на один день
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Cрок прекращения приема запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы остался прежним - с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik
. Visa продлила срок действия карт российских банков за рубежом за один день - расплачиваться ими можно будет до 11 марта, сообщается на сайте
компании.
Внутри России пользоваться картами российских банков по-прежнему можно, они будут работать до окончания срока действия. Деньги на счетах клиентов сохранны и доступны в любой момент.
Компания также сообщила, что оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее объявленных сроков.
Ранее компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России - карты российских банков, попавших под санкции, перестали выпускаться, также исчезла возможность оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay.