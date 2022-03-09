https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/posolstvo-rossii-v-ssha-nazvalo-goneniya-na-rossiyan-okhotoy-na-vedm-1038004693.html

Посольство России в США назвало гонения на россиян "охотой на ведьм"

Посольство России в США назвало гонения на россиян "охотой на ведьм"

По заявлению посольства, информация о притеснении выходцев из России неоднократно доводилась до американских властей, но призывы обеспечить общине базовые... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T11:10+0300

2022-03-09T11:10+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Российское посольство в США расценивает обвинения против руководителя Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) Елены Брэнсон как враждебную антироссийскую акцию, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Елена Брэнсон была названа иностранным агентом, по шести пунктам обвинений, выдвинутых Министерством юстиции США ей грозит до 35 лет лишения свободы.По мнению представителей ведомства, действия американских властей нарушают базовые права, прописанные, в том числе, и в основополагающем документе – в Конституции США. Страна, считающая себя оплотом демократии, не дает выходцам из России возможности сохранять собственное культурное и языковое наследие.Работа КСОРС был направлена на поддержку соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культуры. Его активность носит гласный характер – информация о мероприятиях публикуется в социальных сетях и сайтах организаций. В ноябре 2021 года деятельность организации была приостановлена из-за обвинений в нарушении американского закона об иностранных агентах.Власти США обвиняют КСОРС в нежелании регистрироваться в качестве иноагента и предполагают, что организация, не уведомляя об этом властные структуры, проводила встречи российских и американских чиновников и бизнесменов, продвигала интересы России и участвовала в мошеннических схемах получения американских виз для российских официальных лиц. По заявлению Брэнсон, в ходе расследования большое количество представителей русскоязычной общины в США было опрошено агентами ФБР.Елена Брэнсон в настоящий момент находится на территории России.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/lidery-ssha-glupye-pochemu-tramp-podderzhal-rossiyu-i-atakoval-baydena-1037975104.html

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