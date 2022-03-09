https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/antonov-obyasnil-chto-pugaet-ssha-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1038004380.html
Посол России в США объяснил, что пугает Вашингтон в спецоперации на Украине
Посол России в США объяснил, что пугает Вашингтон в спецоперации на Украине
Пентагон, по словам Анатолия Антонова, выступил заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T10:49+0300
2022-03-09T10:49+0300
2022-03-09T10:55+0300
россия
украина
политика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102232/30/1022323035_0:241:2785:1807_1920x0_80_0_0_6bcb8b29ad3697e81d90ff449aba743d.jpg
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине говорят об опасениях, связанных с тем, что российские военные найдут хранящиеся на объектах патогены, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.По данным Антонова, российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Среди особо опасных патогенов, которые были уничтожены, указываются "возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/na-ukraine-obnaruzhili-sledy-razrabotki-biooruzhiya-1037969233.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ugroza-u-vorot-ssha-sozdali-na-ukraine-desyatki-biolaboratoriy-1038001341.html
россия
украина
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102232/30/1022323035_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_b01520242f5182d7f31f28d0c6fdb9eb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, политика, сша
Посол России в США объяснил, что пугает Вашингтон в спецоперации на Украине
10:49 09.03.2022 (обновлено: 10:55 09.03.2022) Подписаться на
Пентагон, по словам Анатолия Антонова, выступил заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине говорят об опасениях, связанных с тем, что российские военные найдут хранящиеся на объектах патогены, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
"Заявления представителя Госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — его заявление приводится
в Telegram-канале посольства.
По данным Антонова, российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы.
Среди особо опасных патогенов, которые были уничтожены, указываются "возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".