https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/antonov-obyasnil-chto-pugaet-ssha-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1038004380.html

Посол России в США объяснил, что пугает Вашингтон в спецоперации на Украине

Посол России в США объяснил, что пугает Вашингтон в спецоперации на Украине

Пентагон, по словам Анатолия Антонова, выступил заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T10:49+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине говорят об опасениях, связанных с тем, что российские военные найдут хранящиеся на объектах патогены, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.По данным Антонова, российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Среди особо опасных патогенов, которые были уничтожены, указываются "возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/na-ukraine-obnaruzhili-sledy-razrabotki-biooruzhiya-1037969233.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ugroza-u-vorot-ssha-sozdali-na-ukraine-desyatki-biolaboratoriy-1038001341.html

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