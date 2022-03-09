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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием атлантического циклона. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T14:55+0300
2022-03-09T14:55+0300
2022-03-09T15:22+0300
в абхазии
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В четверг, 10 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, местами возможен туман, в предгорьях и горах дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 марта
14:55 09.03.2022 (обновлено: 15:22 09.03.2022) Подписаться на
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием атлантического циклона.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В четверг, 10 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, местами возможен туман, в предгорьях и горах дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.