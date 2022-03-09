https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-10-marta-1038009650.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием атлантического циклона. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T14:55+0300

2022-03-09T14:55+0300

2022-03-09T15:22+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037176219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa61f34ef4898ca516c91a67ce25ee.jpg

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В четверг, 10 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, местами возможен туман, в предгорьях и горах дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости