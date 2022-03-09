https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/putin-poruchil-vyyasnit-kak-na-ukraine-okazalis-srochniki-i-nakazat-vinovnykh-1038014441.html

Путин поручил выяснить, как на Украине оказались срочники, и наказать виновных

Путин поручил выяснить, как на Украине оказались срочники, и наказать виновных

В Минобороны в среду сообщили, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T18:00+0300

2022-03-09T18:00+0300

2022-03-09T18:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы по фактам нахождения срочников в частях российских ВС, участвующих в операции на Украине, дать правовую оценку действий и наказать ответственных за это должностных лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.Было отмечено, что практически все срочники уже выведены на территорию России.Песков отметил, что президенту доложили о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины."До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/nazvano-chislo-pogibshikh-v-khode-spetsoperatsii-rossiyskikh-i-ukrainskikh-soldat-1037899467.html

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владимир путин, россия, украина, министерство обороны рф