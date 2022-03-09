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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rossiya-raskryla-plan-vsu-po-napadeniyu-na-donbass-1038006528.html
Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс
Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс
Минобороны России опубликовало документы, подтверждающие подготовку Киевом крупномасштабного нападения на Донбасс. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T12:30+0300
2022-03-09T12:37+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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ВСУ планировали начать атаку в марте, следует из полученных министерством данных. В наступательной операции должны были участвовать украинские войска, которых во Львове натаскивали американские и британские инструкторы. Лишь благодаря российской спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины, удалось сорвать наступление на ЛНР и ДНР. Подробности – в брифинге официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/dokumenty-s-planami-kieva-atakovat-donbass-popali-v-rasporyazhenie-rossiyskikh-voennykh-1038001789.html
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видео, мультимедиа, россия, украина

Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс

12:30 09.03.2022 (обновлено: 12:37 09.03.2022)
© Видео Минобороны России
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Минобороны России опубликовало документы, подтверждающие подготовку Киевом крупномасштабного нападения на Донбасс.
ВСУ планировали начать атаку в марте, следует из полученных министерством данных.
В наступательной операции должны были участвовать украинские войска, которых во Львове натаскивали американские и британские инструкторы.
Освобожденные села Донбасса - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2022
Документы с планами Киева атаковать Донбасс попали в распоряжение российских военных
09:55
Лишь благодаря российской спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины, удалось сорвать наступление на ЛНР и ДНР.
Подробности – в брифинге официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
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