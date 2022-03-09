https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rossiya-raskryla-plan-vsu-po-napadeniyu-na-donbass-1038006528.html

Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс

Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс

Минобороны России опубликовало документы, подтверждающие подготовку Киевом крупномасштабного нападения на Донбасс. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T12:30+0300

2022-03-09T12:30+0300

2022-03-09T12:37+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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ВСУ планировали начать атаку в марте, следует из полученных министерством данных. В наступательной операции должны были участвовать украинские войска, которых во Львове натаскивали американские и британские инструкторы. Лишь благодаря российской спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины, удалось сорвать наступление на ЛНР и ДНР. Подробности – в брифинге официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/dokumenty-s-planami-kieva-atakovat-donbass-popali-v-rasporyazhenie-rossiyskikh-voennykh-1038001789.html

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