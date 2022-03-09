https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rossiya-raskryla-plan-vsu-po-napadeniyu-na-donbass-1038006528.html
Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс
Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс
Минобороны России опубликовало документы, подтверждающие подготовку Киевом крупномасштабного нападения на Донбасс. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T12:30+0300
2022-03-09T12:30+0300
2022-03-09T12:37+0300
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ВСУ планировали начать атаку в марте, следует из полученных министерством данных. В наступательной операции должны были участвовать украинские войска, которых во Львове натаскивали американские и британские инструкторы. Лишь благодаря российской спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины, удалось сорвать наступление на ЛНР и ДНР. Подробности – в брифинге официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/dokumenty-s-planami-kieva-atakovat-donbass-popali-v-rasporyazhenie-rossiyskikh-voennykh-1038001789.html
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видео, мультимедиа, россия, украина
Россия раскрыла план ВСУ по нападению на Донбасс
12:30 09.03.2022 (обновлено: 12:37 09.03.2022) Подписаться на
Минобороны России опубликовало документы, подтверждающие подготовку Киевом крупномасштабного нападения на Донбасс.
ВСУ планировали начать атаку в марте, следует из полученных министерством данных.
В наступательной операции должны были участвовать украинские войска, которых во Львове натаскивали американские и британские инструкторы.
Лишь благодаря российской спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины, удалось сорвать наступление на ЛНР и ДНР.
Подробности – в брифинге официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.