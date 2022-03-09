https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/turoperatory-prognoziruyut-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-prinimayuschey-karty-mir-1038005187.html

Туроператоры прогнозируют рост спроса на отдых в Абхазии, принимающей карты "Мир"

Туроператоры прогнозируют рост спроса на отдых в Абхазии, принимающей карты "Мир"

Туроператоры отмечают, что российский организованный выездной туризм будет вынужден переключиться на страны, где принимают карты "Мир" и где развита система... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T12:09+0300

2022-03-09T12:09+0300

2022-03-09T12:43+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Абхазия входит в группу стран, спрос на отдых в которых вырастет, так как страны принимают карты "Мир", сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Эксперты отмечают, что только в шести странах все или подавляющее большинство местных торговых точек, в которых есть терминалы, и банкоматы принимают карты российской платежной системы "Мир".Карты "Мир" также принимают в Казахстане и Таджикистане, но не везде. "Вне этой группы стран постсоветского пространства самая широкая сеть приема карт "Мир" – в Турции. Здесь карты российской платежной системы пока обслуживаются тремя крупными банками. Карты "Мир" принимаются в Турции и в большинстве банкоматов этих банков, и в тех магазинах, где стоят терминалы от этих банков", – отметили в АТОР.Кроме того, вырастет спрос на отдых в тех странах, где развита или преобладает система отдыха "все включено" в отелях. В ассоциации отметили, что среди открытых для россиян стран с развитой системой "все включено" – Турция, Тунис, Египет, некоторые отели Мальдив, некоторые эмираты и отели Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При возобновлении прямых перелетов к этому числу может присоединиться Куба, Доминикана и Мексика, а также некоторые отели острова Маргарита в Венесуэле.Ранее в среду ЦБ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/vremennyy-poryadok-operatsiy-s-nalichnoy-valyutoy-vveden-v-rossii-1038000977.html

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отдых в абхазии, туристы, абхазия, россия, банковские карты