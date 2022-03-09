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Временный порядок операций с наличной валютой введен в России
Временный порядок операций с наличной валютой введен в России
Специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T09:00+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что специальные меры, связанные с продажей банками наличной иностранной валюты, продиктованы санкциями, ограничивающими поступление долларов в Россию. ЦБ также отметил, что после окончания действия ограничения возможность забрать валюту полностью или снова в размере 10 тысяч долларов будет зависеть от санкций иностранных государств.Как пояснил ЦБ, рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.При этом, отмечается, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США.В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/putin-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-1037998021.html
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россия, центральный банк рф, финансы, экономика
Временный порядок операций с наличной валютой введен в России
09:00 09.03.2022 (обновлено: 09:33 09.03.2022) Подписаться на
Специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой, говорится в сообщении
регулятора.
"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — сказано в сообщении.
Отмечается, что специальные меры, связанные с продажей банками наличной иностранной валюты, продиктованы санкциями, ограничивающими поступление долларов в Россию.
ЦБ также отметил, что после окончания действия ограничения возможность забрать валюту полностью или снова в размере 10 тысяч долларов будет зависеть от санкций иностранных государств.
"Получение долларов или евро может оставаться проблемой. Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России", — сказано в сообщении регулятора.
Как пояснил ЦБ, рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.
При этом, отмечается, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США.
В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.