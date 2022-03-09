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Временный порядок операций с наличной валютой введен в России

Временный порядок операций с наличной валютой введен в России

Специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T09:00+0300

2022-03-09T09:00+0300

2022-03-09T09:33+0300

россия

центральный банк рф

финансы

экономика

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что специальные меры, связанные с продажей банками наличной иностранной валюты, продиктованы санкциями, ограничивающими поступление долларов в Россию. ЦБ также отметил, что после окончания действия ограничения возможность забрать валюту полностью или снова в размере 10 тысяч долларов будет зависеть от санкций иностранных государств.Как пояснил ЦБ, рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.При этом, отмечается, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США.В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.

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россия, центральный банк рф, финансы, экономика