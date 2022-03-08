https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/putin-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-1037998021.html

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Согласно закону, правительство наделяется правом назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня, определять особенности... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T18:41+0300

2022-03-08T18:41+0300

2022-03-08T18:55+0300

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Разработанный правительством России закон допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. А для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство.Законом предусмотрено расширение полномочий правительства. Так, в текущем году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Кроме того, кабмин сможет разрешить не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям) и квалификационный экзамен, а также продлевать действие квалификационных аттестатов.Федеральному правительству, а также субъектам России или муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.Закон дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. А Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. А лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против РФ.Закон также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет компенсационного фонда этой СРО. Также, согласно закону, кабмин в текущем году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/pravitelstvo-rossii-predstavilo-mery-podderzhki-biznesa-v-usloviyakh-sanktsiy-1037895758.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/rossiya-vvela-vremennyy-zapret-na-vyvoz-inostrannykh-medizdeliy-1037992272.html

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россия, владимир путин, бизнес, экономика, новости