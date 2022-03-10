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Абхазия и ЛНР установили дипломатические отношения
Абхазия и ЛНР установили дипломатические отношения
Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии 10 марта. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T15:00+0300
2022-03-10T15:00+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Республика Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами в четверг, 10 марта. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. "Республика Абхазия и Луганская Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении. Страны готовят проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и Луганской Народной Республикой. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля. 9 марта Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/luganskaya-narodnaya-respublika-priznala-nezavisimost-abkhazii-1038025119.html
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лнр, абхазия, политика, днр, мид абхазии
Абхазия и ЛНР установили дипломатические отношения
15:00 10.03.2022 (обновлено: 15:39 10.03.2022) Подписаться на
Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии 10 марта.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik.
Республика Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами в четверг, 10 марта. Об этом сообщается на сайте
МИД Абхазии.
"Республика Абхазия и Луганская Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении.
Страны готовят проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и Луганской Народной Республикой.
Республики поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.
9 марта Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.