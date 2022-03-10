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Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии
Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T13:32+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, документ опубликован на его официальном сайте.В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи"."Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией, в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики", – добавил Пасечник.9 марта Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html
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Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии
13:32 10.03.2022 (обновлено: 14:05 10.03.2022) Подписаться на
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik
. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, документ опубликован на его официальном сайте
.
"Постановляю: признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. МИД ЛНР – провести с абхазской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений", – гласит указ.
В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи".
"Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией, в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики", – добавил Пасечник.
9 марта Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.