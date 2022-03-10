Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/luganskaya-narodnaya-respublika-priznala-nezavisimost-abkhazii-1038025119.html
Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии
Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T13:32+0300
2022-03-10T14:05+0300
в абхазии
абхазия
лнр
днр
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102870/34/1028703445_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_ff4a2abfc5f9bd50788bb17d86c7e568.jpg
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, документ опубликован на его официальном сайте.В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи"."Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией, в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики", – добавил Пасечник.9 марта Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/abkhaziya-i-dnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038014656.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102870/34/1028703445_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_084d70f80a765ec0f942e7e739d4c2da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, лнр, днр, политика

Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии

13:32 10.03.2022 (обновлено: 14:05 10.03.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, документ опубликован на его официальном сайте.

"Постановляю: признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. МИД ЛНР – провести с абхазской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений", – гласит указ.

В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи".
Флаг ДНР и ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР
25 февраля, 23:09
"Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией, в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики", – добавил Пасечник.
Виды Донецка - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2022
В Абхазии
Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения
Вчера, 18:10
9 марта Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0