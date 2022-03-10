https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/luganskaya-narodnaya-respublika-priznala-nezavisimost-abkhazii-1038025119.html

Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии

Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T13:32+0300

2022-03-10T13:32+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, документ опубликован на его официальном сайте.В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи"."Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией, в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики", – добавил Пасечник.9 марта Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/abkhaziya-i-dnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038014656.html

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