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Чума, сибирская язва, COVID: какие исследования США проводили в биолабораториях на Украине
Чума, сибирская язва, COVID: какие исследования США проводили в биолабораториях на Украине
Какие разработки велись и планировались в американских биолабораториях на Украине – Минобороны России раскрыло данные из обнаруженных документов. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T12:45+0300
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Из данных Минобороны следует, что в 2022 году США планировали работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Американцы хотели изучить возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Особенно США интересовал перенос патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Украиной и Россией. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, исследования были нацелены на создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний. Подробности – в нашем видео.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/minoborony-opublikuet-novyy-paket-dokumentov-o-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1038023026.html
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видео, мультимедиа, министерство обороны рф, украина, россия, сша
Чума, сибирская язва, COVID: какие исследования США проводили в биолабораториях на Украине
12:45 10.03.2022 (обновлено: 13:03 10.03.2022) Подписаться на
Какие разработки велись и планировались в американских биолабораториях на Украине – Минобороны России раскрыло данные из обнаруженных документов.
Из данных Минобороны следует, что в 2022 году США планировали работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий.
Американцы хотели изучить возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.
Особенно США интересовал перенос патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Украиной и Россией.
Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, исследования были нацелены на создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний. Подробности – в нашем видео.