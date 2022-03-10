https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/chuma-sibirskaya-yazva-covid-kakie-issledovaniya-ssha-provodili-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1038024616.html

Чума, сибирская язва, COVID: какие исследования США проводили в биолабораториях на Украине

Чума, сибирская язва, COVID: какие исследования США проводили в биолабораториях на Украине

Какие разработки велись и планировались в американских биолабораториях на Украине – Минобороны России раскрыло данные из обнаруженных документов. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

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Из данных Минобороны следует, что в 2022 году США планировали работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Американцы хотели изучить возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Особенно США интересовал перенос патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Украиной и Россией. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, исследования были нацелены на создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний. Подробности – в нашем видео.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/minoborony-opublikuet-novyy-paket-dokumentov-o-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1038023026.html

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