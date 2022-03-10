https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/minoborony-opublikuet-novyy-paket-dokumentov-o-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1038023026.html

Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине

Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T11:24+0300

2022-03-10T11:24+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Минобороны России в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", – сказал Конашенков.По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства."В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", – добавил генерал. Кроме того, Конашенков отметил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.По его словам, согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы."Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", – добавил генерал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/posol-rossii-v-ssha-prizval-vashington--svernut-raboty-v-oblasti-voennoy-biologii-1038021065.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/onischenko-o-biolaboratoriyakh-ssha-na-ukraine-oni-uzhe-gotovyat-ataku-1038018108.html

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