https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavnyy-chetverg-kvitsiniya-o-rabote-mestnogo-samoupravleniya-energokrizise-i-covid--1038022095.html

Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID

Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID

Глава Очамчырского районного Собрания Адгур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал о том, с какими вопросами к ним обращается население, как решаются... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T15:45+0300

2022-03-10T15:45+0300

2022-03-10T16:23+0300

радио

главный четверг

майнинг в абхазии

коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера

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Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID

Какие вопросы решаются с помощью органа местного самоуправления в Очамчырском районе, какого характера заявления поступают от населения, какие возможности у района для увеличения бюджета и как решалась проблема с майнерами, обо всем этом слушайте в аудиофайле.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

главный четверг, майнинг в абхазии, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, аудио