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Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID
Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID
Глава Очамчырского районного Собрания Адгур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал о том, с какими вопросами к ним обращается население, как решаются... 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T15:45+0300
2022-03-10T15:45+0300
2022-03-10T16:23+0300
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главный четверг
майнинг в абхазии
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Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID
Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID
Какие вопросы решаются с помощью органа местного самоуправления в Очамчырском районе, какого характера заявления поступают от населения, какие возможности у района для увеличения бюджета и как решалась проблема с майнерами, обо всем этом слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
главный четверг, майнинг в абхазии, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, аудио
Главный четверг: Квициния о работе местного самоуправления, энергокризисе и COVID
15:45 10.03.2022 (обновлено: 16:23 10.03.2022) Подписаться на
Глава Очамчырского районного Собрания Адгур Квициния в эфире радио Sputnik рассказал о том, с какими вопросами к ним обращается население, как решаются проблемы района и какова ситуация с энергоснабжением.
Какие вопросы решаются с помощью органа местного самоуправления в Очамчырском районе, какого характера заявления поступают от населения, какие возможности у района для увеличения бюджета и как решалась проблема с майнерами, обо всем этом слушайте в аудиофайле.