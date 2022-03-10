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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии провели встречу в Сухуме
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии провели встречу в Сухуме
В Абхазии с визитом находится делегация из Южной Осетии во главе с министром иностранных дел республики. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Дмитрий Медоев встретились 10 марта в Сухуме. Стороны обсудили ключевые аспекты абхазо-югоосетинского сотрудничества, а также дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия.Отмечается, что ключевой темой встречи стало обсуждение вопроса развития ситуации на Украине. Стороны по итогам переговоров приняли cовместное Коммюнике, а также отметили важность продолжения регулярных абхазо-югоосетинских межмидовских консультаций по многосторонней тематике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html
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мид абхазии, южная осетия, политика, новости, украина

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии провели встречу в Сухуме

11:39 10.03.2022 (обновлено: 11:43 10.03.2022)
© Foto / Министерство иностранных дел РАИнал Ардзинба провел встречу с Дмитрием Медоевым
Инал Ардзинба провел встречу с Дмитрием Медоевым - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
© Foto / Министерство иностранных дел РА
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В Абхазии с визитом находится делегация из Южной Осетии во главе с министром иностранных дел республики.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Дмитрий Медоев встретились 10 марта в Сухуме.
Стороны обсудили ключевые аспекты абхазо-югоосетинского сотрудничества, а также дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия.
Сообщество водителей трансферов Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2022
В Абхазии
Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме
7 марта, 16:40
Отмечается, что ключевой темой встречи стало обсуждение вопроса развития ситуации на Украине.
Абхазия и Южная Осетия выразили поддержку действиям России по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.
Стороны по итогам переговоров приняли cовместное Коммюнике, а также отметили важность продолжения регулярных абхазо-югоосетинских межмидовских консультаций по многосторонней тематике.
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