https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proveli-vstrechu-v-sukhume-1038023325.html

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии провели встречу в Сухуме

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии провели встречу в Сухуме

В Абхазии с визитом находится делегация из Южной Осетии во главе с министром иностранных дел республики. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T11:39+0300

2022-03-10T11:39+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Дмитрий Медоев встретились 10 марта в Сухуме. Стороны обсудили ключевые аспекты абхазо-югоосетинского сотрудничества, а также дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия.Отмечается, что ключевой темой встречи стало обсуждение вопроса развития ситуации на Украине. Стороны по итогам переговоров приняли cовместное Коммюнике, а также отметили важность продолжения регулярных абхазо-югоосетинских межмидовских консультаций по многосторонней тематике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html

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мид абхазии, южная осетия, политика, новости, украина