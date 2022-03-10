https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/khalbad-o-covid-19--u-beremennykh-rebenku-nuzhna-budet-reabilitatsiya--1038008751.html

Халбад о Covid-19 у беременных: ребенку нужна будет реабилитация

Халбад о Covid-19 у беременных: ребенку нужна будет реабилитация

О том, как коронавирус влияет на развитие беременности и развитие плода, о вакцинации беременных, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-неанатолог... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T13:32+0300

2022-03-10T13:32+0300

2022-03-10T13:32+0300

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Халбад о Covid-19 у беременных: ребенку нужна будет реабилитация Халбад о Covid-19 у беременных: ребенку нужна будет реабилитация

Около трех лет абхазские врачи принимают роды у женщин, перенесших во время беременности коронавирус. Как сообщила радио Sputnik врач-неанатолог Гудаутской ЦРБ, заслуженный врач Абхазии Нонна Халбад, за все это время младенцы рождались здоровыми. "Мы уже привыкли к рождению ребенка в красной зоне, к тому, что наша работа делится на зеленую зону и красную зону, что постоянно надо брать тесты ПЦР. Это травмирует беременную, ее семью, но от этого деваться некуда. Наступила эра вирусов, а вирусы, мы знаем, - это паразиты, которые не могут жить и размножаться без хозяина", - отметила врач. В то же время Халбад напомнила, что перенесенный во время беременности ковид, конечно, несет весомые риски для ребенка, потому что ковидная инфекция дает сгущение крови, тромбы. "Как любой вирус, коронавирус на первых порах закладки органов, в первые недели беременности, может давать врожденные пороки развития. Но не только коронавирус, а любой вирус... Как бы легко новорожденный отреагировал на перенесенную мамой инфекцию, ему все равно необходима реабилитация. И в первую очередь, неврологическая", – подчеркнула Нонна Халбад. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио