https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/mchs-abkhazii-otpravilo-gumanitarnyy-gruz-dlya-zhiteley-lnr-1038033804.html

МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР

МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР

Ведомство продолжит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T16:23+0300

2022-03-10T16:23+0300

2022-03-10T16:23+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии отправило до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики. В сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство. После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/abkhaziya-i-lnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038028953.html

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