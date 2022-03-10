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МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР
МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР
Ведомство продолжит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T16:23+0300
2022-03-10T16:23+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии отправило до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики. В сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство. После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/abkhaziya-i-lnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038028953.html
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МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР
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Ведомство продолжит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии отправило до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики.
В двух большегрузных автомобилях в ЛНР везут бутилированную воду, продукты питания, цитрусовые, детские вещи и игрушки.
В сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство.
После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".