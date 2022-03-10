Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/mchs-abkhazii-otpravilo-gumanitarnyy-gruz-dlya-zhiteley-lnr-1038033804.html
МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР
МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР
Ведомство продолжит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T16:23+0300
2022-03-10T16:23+0300
в абхазии
украина
абхазия
мчс абхазии
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038033663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bef5afc8fddb9fde80acb0b94b53a1f9.jpg
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии отправило до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики. В сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство. После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/abkhaziya-i-lnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038028953.html
украина
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038033663_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09bd880ffa95edb642bf382e5b5517e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, абхазия, мчс абхазии, лнр, днр

МЧС Абхазии отправило гуманитарный груз для жителей ЛНР

16:23 10.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Гуманитарный груз из Абхазии для ЛНР
Гуманитарный груз из Абхазии для ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться наGoogle news
Ведомство продолжит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. МЧС Абхазии отправило до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики.
В двух большегрузных автомобилях в ЛНР везут бутилированную воду, продукты питания, цитрусовые, детские вещи и игрушки.
В сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство.
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Абхазия и ЛНР установили дипломатические отношения
15:00
После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0