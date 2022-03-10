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Посол России в США призвал Вашингтон свернуть работы в области военной биологии
Посол России в США призвал Вашингтон свернуть работы в области военной биологии
Согласно презентации Минобороны России, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов призвал США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и напомнил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия, пишет РИА Новости. Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес России о якобы нарушении Москвой хим- и биоконвенций.Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон не располагает химическими или биологическими лабораториями на Украине. Госдеп в свою очередь обвинил российскую сторону в наличии "активных военно-химической и военно-биологической программ".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/onischenko-o-biolaboratoriyakh-ssha-na-ukraine-oni-uzhe-gotovyat-ataku-1038018108.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ugroza-u-vorot-ssha-sozdali-na-ukraine-desyatki-biolaboratoriy-1038001341.html
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Посол России в США призвал Вашингтон свернуть работы в области военной биологии
08:45 10.03.2022 (обновлено: 09:39 10.03.2022) Подписаться на
Согласно презентации Минобороны России, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik
. Посол России в США Анатолий Антонов призвал США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и напомнил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия, пишет РИА Новости.
Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес России о якобы нарушении Москвой хим- и биоконвенций.
Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон не располагает химическими или биологическими лабораториями на Украине. Госдеп в свою очередь обвинил российскую сторону в наличии "активных военно-химической и военно-биологической программ".
"Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США", — заявил Антонов.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.