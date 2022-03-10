https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/posol-rossii-v-ssha-prizval-vashington--svernut-raboty-v-oblasti-voennoy-biologii-1038021065.html

Посол России в США призвал Вашингтон свернуть работы в области военной биологии

Посол России в США призвал Вашингтон свернуть работы в области военной биологии

Согласно презентации Минобороны России, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T08:45+0300

2022-03-10T08:45+0300

2022-03-10T09:39+0300

сша

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102700/02/1027000218_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_755d8c1c8356c746342a517e5a67aa9a.jpg

СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов призвал США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и напомнил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия, пишет РИА Новости. Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес России о якобы нарушении Москвой хим- и биоконвенций.Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон не располагает химическими или биологическими лабораториями на Украине. Госдеп в свою очередь обвинил российскую сторону в наличии "активных военно-химической и военно-биологической программ".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/onischenko-o-biolaboratoriyakh-ssha-na-ukraine-oni-uzhe-gotovyat-ataku-1038018108.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ugroza-u-vorot-ssha-sozdali-na-ukraine-desyatki-biolaboratoriy-1038001341.html

сша

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, украина, россия, в мире