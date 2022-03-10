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Объем ж/д грузоперевозок в Абхазии увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом
Объем ж/д грузоперевозок в Абхазии увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом
В январе и феврале по абхазским железнодорожным путям проехало более двух тысяч вагонов. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T09:15+0300
2022-03-10T09:15+0300
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в абхазии
абхазская железная дорога
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Объем железнодорожных грузоперевозок в Абхазии в три раза увеличился в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает сайт АЖД.Показатели за аналогичный период прошлого года были гораздо меньше нынешних – в 2021 году они составили 40 720 тонн (636 вагонов).Отмечается, что больше всего перевозили уголь и строительные материалы. Ранее гендиректор АЖД Арсоу Читанава заявил о том, что предприятие значительно увеличило свои доходы в 2021 году за счет того, что АЖД, ранее не являвшаяся монополистом, начала осуществлять перевозки своими силами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/glava-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-rasskazal-ob-uvelichenii-dokhodov-gospredpriyatiya-1037269486.html
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абхазская железная дорога, экономика, абхазия
Объем ж/д грузоперевозок в Абхазии увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом
09:15 10.03.2022 (обновлено: 09:34 10.03.2022) Подписаться на
В январе и феврале по абхазским железнодорожным путям проехало более двух тысяч вагонов.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik.
Объем железнодорожных грузоперевозок в Абхазии в три раза увеличился в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает сайт
АЖД.
Объем грузоперевозок за первые два месяца 2022 года составил 135921 тонну (2139 вагонов). Показатели почти равны – за январь поездами было привезено 69827 тонн груза (1052 вагонов), за февраль 66094 тонны (1087 вагонов).
Показатели за аналогичный период прошлого года были гораздо меньше нынешних – в 2021 году они составили 40 720 тонн (636 вагонов).
Отмечается, что больше всего перевозили уголь и строительные материалы.
Ранее гендиректор АЖД Арсоу Читанава заявил о том, что предприятие значительно увеличило свои доходы в 2021 году за счет того, что АЖД, ранее не являвшаяся монополистом, начала осуществлять перевозки своими силами.