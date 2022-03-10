https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/obem-zhd-gruzoperevozok-v-abkhazii-uvelichilsya-v-tri-raza-po-sravneniyu-s-2021-godom-1038015206.html

Объем ж/д грузоперевозок в Абхазии увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом

Объем ж/д грузоперевозок в Абхазии увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом

В январе и феврале по абхазским железнодорожным путям проехало более двух тысяч вагонов. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T09:15+0300

2022-03-10T09:15+0300

2022-03-10T09:34+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

экономика

абхазия

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Объем железнодорожных грузоперевозок в Абхазии в три раза увеличился в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает сайт АЖД.Показатели за аналогичный период прошлого года были гораздо меньше нынешних – в 2021 году они составили 40 720 тонн (636 вагонов).Отмечается, что больше всего перевозили уголь и строительные материалы. Ранее гендиректор АЖД Арсоу Читанава заявил о том, что предприятие значительно увеличило свои доходы в 2021 году за счет того, что АЖД, ранее не являвшаяся монополистом, начала осуществлять перевозки своими силами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/glava-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-rasskazal-ob-uvelichenii-dokhodov-gospredpriyatiya-1037269486.html

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абхазская железная дорога, экономика, абхазия