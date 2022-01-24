https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/glava-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-rasskazal-ob-uvelichenii-dokhodov-gospredpriyatiya-1037269486.html

Глава "Абхазской железной дороги" рассказал об увеличении доходов госпредприятия

Глава "Абхазской железной дороги" рассказал об увеличении доходов госпредприятия

Гендиректор РУП "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава дал пресс-конференцию на Абхазском телевидении в понедельник 24 января. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T15:10+0300

2022-01-24T15:10+0300

2022-01-24T15:16+0300

в абхазии

новости

доходы

абхазская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037267741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ed731459fc5725db90ff7bb9b7839470.jpg

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. За 2019 год "Абхазская железная дорога" заработала 94 миллиона рублей, за 2021 год – 164 миллиона, сказал гендиректор АЖД Арсоу Читанава на пресс-конференции в понедельник."При том, что перевозки значительно увеличились, за 2019 год было перевезено 6023 вагона, за 2021 год семь тысяч вагонов. Увеличение доходов произошло за счет того, что "Абхазская железная дорога" все начала перевозить своими силами и весь доход пошел на АЖД. Раньше были частные предприятия, которые занимались перевозками, "Абхазская железная дорога" не являлась монополистом", - добавил он.С увеличением доходов АЖД увеличились и налоги, которые организация перечисляет в бюджет страны."В 2019 году, выплаты составили 19 миллионов 837 тысяч рублей, в бюджет 9 миллионов 377 тысяч, во внебюджетные фонды 10 миллионов 460 тысяч. За 2021 год выплаты составили 32 миллиона рублей, можно сказать, что увеличение почти в два раза", - подчеркнул Читанава.Предприятие имело долги перед бюджетом и внебюджетными фондами, которые накопились за предыдущие годы, проинформировал он.Кроме того, удалось увеличить заработную плату работников АЖД, было 10 тысяч 500 рублей, сегодня она составляет 18 тысяч 700 рублей, сообщил руководитель госпредприятия. Всего в штате АЖД 420 человек, повышение зарплат коснулось 80 процентов сотрудников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/abkhazskaya-zheleznaya-doroga-zarabotala-bolee-160-millionov-rubley-v-2021-godu-1037029178.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/sotrudnikam-azhd-podnyali-zarplatu-na-80-protsentov--1037029380.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, доходы, абхазская железная дорога