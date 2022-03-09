https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ugroza-u-vorot-ssha-sozdali-na-ukraine-desyatki-biolaboratoriy-1038001341.html

Угроза у ворот: США создали на Украине десятки биолабораторий

Угроза у ворот: США создали на Украине десятки биолабораторий

Минобороны России обнаружило на Украине биолаборатории, работавшие на США. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T09:25+0300

2022-03-09T09:25+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В Минобороны России уверены: их деятельность быстро свернули в надежде помешать экспертам подтвердить, что Киев и Вашингтон нарушили Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. Москва и Пекин не раз призывали американцев присоединиться к международному документу для контроля над бактериологическими угрозами. Но в Белом доме так и не согласились. Подробнее читайте в материале Елены Поповой для РИА Новости.На границе"На территории Украины сформировалась сеть, включающая более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические", — заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По его словам, эти объекты, находившиеся во Львове, Харькове и Полтаве, работали с опасными возбудителями инфекций "в рамках военно-биологической программы под руководством США".Заказчик — Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA). В проекте участвовала связанная с Пентагоном компания Black and Veatch. Кириллов отметил, что во Львове занимались возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.Деятельность биолабораторий, указали в Минобороны, привела к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями, всплеск которых наблюдают с 2014-го. Увеличилось число случаев дифтерии, краснухи, туберкулеза, кори. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Украину в список стран с высоким риском вспышки полиомиелита.Россия и Китай обеспокоеныМоскву и Пекин давно беспокоит военно-биологическая активность США и их союзников. В начале февраля президент России Владимир Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы государств подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В частности, подтвердили, что "Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) имеет существенно важное значение как опора международного мира и безопасности"."Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории", — говорится в документе.О необходимости контроля за зарубежной военно-биологической активностью Вашингтона не раз напоминали китайские и российские эксперты, политики — в том числе и академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко."В заявлении двух лидеров особое внимание уделено ядерной, химической и вернувшейся на первый план реально существующей угрозе — неконтролируемому оружию массового уничтожения — биологическому. Россия и Китай подчеркивают свою решимость сохранять авторитет и эффективность Конвенции", — отметил ученый.США в 2001-м в одностороннем порядке вышли из переговоров по разработке дополнительного протокола к КБТО, по которому наблюдать за микробиологической деятельностью всех стран должен был независимый орган — Технический секретариат.Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия утвердили в 1972-м. Это единственный международный документ такого рода."Российский и китайский лидеры призывают Вашингтон вернуться в международное правовое поле. Американцы спорят о естественном или искусственном происхождении коронавируса. В 2001-м они саботировали принятие юридически обязывающего механизма контроля. Если бы механизм приняли, то сейчас могли бы приехать и проверить, создали бы комиссию. Но это невозможно, и США могут лишь делать необоснованные заявления. Сегодня Соединенные Штаты главные нарушители, именно их действия тревожат мир", — уверен Онищенко.Американские биолаборатории на постсоветском пространствеПосле распада СССР в Грузии, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане на базе советских институтов, которые с 1950-х занимались инфекционными заболеваниями и разрабатывали вакцины от чумы, холеры и тифа, открывались американские исследовательские центры.В разгар гонки вооружений перспектива биологической и химической войны была вполне реальна. Ходили слухи, что в советских институтах разрабатывают биооружие против Запада. Доказательств не последовало. Но после развала СССР надо было избежать опасных утечек. США вызвались помочь — в рамках "Программы совместного уменьшения угрозы".В Вашингтоне заверяли, что исследования ведутся только в мирных целях. Однако после заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе разгорелся скандал. По его словам, сотрудники центра признавались, что выполняли заказы Пентагона. Там есть "оборудование для распыления вредных веществ и боеприпасов с биологически активным материалом". К тому же в одном из центров умерли десятки лечившихся в нем пациентов. Экс-министр не исключал, что в лаборатории экспериментировали на людях. В США все отрицали.На Центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) в Алма-Ате Пентагон выделил 108 миллионов долларов. Этот объект считается государственным и специализируется на изучении характерных для Казахстана штаммов вирусов. Четыре года назад в республике зафиксировали всплеск заболеваемости менингитом. Поползли слухи, что это эксперимент Вашингтона.Похожие биолаборатории есть в Таджикистане и Узбекистане. Их тоже финансировали американцы. Осенью 2020-го секретарь Совбеза Николай Патрушев на встрече с коллегами по ШОС пожаловался, что "Вашингтон под предлогом эпидемиологической помощи Шанхайской организации сотрудничества занимается сбором биоданных". Китай потребовал закрыть все американские исследовательские объекты в Центральной Азии.Казахстан, Узбекистан и Таджикистан утверждают, что у них нет никаких американских военных разработок. Пекин и Москву это не успокаивает.В Минобороны России отметили, что последние два года Германия для обеспечения биологической безопасности на внешних границах ЕС изучала на Украине возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита и хантавирусов. По словам Игоря Кириллова, под предлогом испытания лекарств и профилактики коронавирусной инфекции с Украины "вывезли несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу". Биоматериалы доставили в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/na-ukraine-obnaruzhili-sledy-razrabotki-biooruzhiya-1037969233.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kgb-yuzhnoy-osetii-zayavilo-chto-biolaboratoriya-lugara-v-gruzii-ugrozhaet-bezopasnosti-strany-1037403874.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Politolog-o-biolaboratoriyakh-SShA-opasnoe-nedoumenie-dlya-cheloveka-v-etikh-regionakh--1033175056.html

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