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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 марта
Погода на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В пятницу, 11 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег, туман, в предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 марта

16:55 10.03.2022 (обновлено: 17:40 10.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Весна в Абхазии
Весна в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В пятницу, 11 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег, туман, в предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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