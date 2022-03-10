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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 марта
Погода на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T16:55+0300
2022-03-10T16:55+0300
2022-03-10T17:40+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В пятницу, 11 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег, туман, в предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 марта
16:55 10.03.2022 (обновлено: 17:40 10.03.2022) Подписаться на
Погода на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В пятницу, 11 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег, туман, в предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.