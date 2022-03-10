https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/rektor-agu-vstretilsya-s-glavoy-mid-yuzhnoy-osetii-i-bezhentsami-iz-lnr-i-dnr-1038028221.html
Ректор АГУ встретился с главой МИД Южной Осетии и беженцами из ЛНР и ДНР
Ректор АГУ встретился с главой МИД Южной Осетии и беженцами из ЛНР и ДНР
В Абхазию для наблюдения за предстоящими в республике парламентскими выборами приехала югоосетинская делегация, ее возглавляет министр иностранных дел Дмитрий... 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T16:34+0300
2022-03-10T16:34+0300
2022-03-10T17:59+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия встретился с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым 10 марта.Медоев отметил, что много раз бывал в Абхазии, но государственный вуз посещать не приходилось. Он подчеркнул, что между вузами Абхазии и Южной Осетии крепкие связи и сотрудничество."Наши братские отношения после 2008 года перешли в другое русло – межгосударственные связи. Наши органы государственной власти находятся в постоянном контакте, подписано много двусторонних документов, президенты постоянно встречаются. Мой сегодняшний визит как раз связан с укреплением и развитием двусторонних межгосударственных связей", – добавил он.Алеко Гварамия поприветствовал делегацию из Южной Осетии и подчеркнул, что находится в постоянном контакте с ректором югоосетинского вуза Вадимом Тедеевым."Мне очень приятно, что вы сегодня в нашем университете. Дай бог, чтобы наши дети заложили настоящую дружбу", – сказал он.На встречу были также приглашены семьи беженцев из ДНР и ЛНР, размещенные в одном из пансионатов Сухума. Алеко Гварамия отметил, что у Абхазии заключено десять договоров с образовательными учреждениями Донбасса. Он подчеркнул, что семьям и детям беженцев будет оказана необходимая помощь в сфере образования.Дмитрий Медоев отметил, что Абхазия и Южная Осетия выступают против войны и любых форм терроризма."Мы прекрасно понимаем, что происходило у вас, и точно знаем, что страдают простые люди, независимо от национальности. Мы выступаем за мир, потому что хоронили своих братьев и сестер. Война – это всегда плохо, я желаю мира Донбассу", – сказал он.После официального приема семьям беженцев провели экскурсию по факультетам Абхазского государственного университета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proveli-vstrechu-v-sukhume-1038023325.html
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Ректор АГУ встретился с главой МИД Южной Осетии и беженцами из ЛНР и ДНР
16:34 10.03.2022 (обновлено: 17:59 10.03.2022) Подписаться на
В Абхазию для наблюдения за предстоящими в республике парламентскими выборами приехала югоосетинская делегация, ее возглавляет министр иностранных дел Дмитрий Медоев.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия встретился с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым 10 марта.
Медоев отметил, что много раз бывал в Абхазии, но государственный вуз посещать не приходилось. Он подчеркнул, что между вузами Абхазии и Южной Осетии крепкие связи и сотрудничество.
"Наши братские отношения после 2008 года перешли в другое русло – межгосударственные связи. Наши органы государственной власти находятся в постоянном контакте, подписано много двусторонних документов, президенты постоянно встречаются. Мой сегодняшний визит как раз связан с укреплением и развитием двусторонних межгосударственных связей", – добавил он.
Алеко Гварамия поприветствовал делегацию из Южной Осетии и подчеркнул, что находится в постоянном контакте с ректором югоосетинского вуза Вадимом Тедеевым.
"Мне очень приятно, что вы сегодня в нашем университете. Дай бог, чтобы наши дети заложили настоящую дружбу", – сказал он.
На встречу были также приглашены семьи беженцев из ДНР и ЛНР, размещенные в одном из пансионатов Сухума. Алеко Гварамия отметил, что у Абхазии заключено десять договоров с образовательными учреждениями Донбасса. Он подчеркнул, что семьям и детям беженцев будет оказана необходимая помощь в сфере образования.
"Это сумасшествие, которое основано на национализме, пройдет, добро победит. У детей будет хорошая жизнь, нужно набраться терпения, чтобы эта война закончилась, мы все об этом мечтаем. Нам помогали, и мы будем вам помогать", – добавил он.
Дмитрий Медоев отметил, что Абхазия и Южная Осетия выступают против войны и любых форм терроризма.
"Мы прекрасно понимаем, что происходило у вас, и точно знаем, что страдают простые люди, независимо от национальности. Мы выступаем за мир, потому что хоронили своих братьев и сестер. Война – это всегда плохо, я желаю мира Донбассу", – сказал он.
После официального приема семьям беженцев провели экскурсию по факультетам Абхазского государственного университета.