https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/sotsset-vkontakte-pobila-novye-rekordy-po-prosmotram-video-i-klipov-v-sutki-1038040495.html

Соцсеть ВКонтакте побила новые рекорды по просмотрам видео и клипов в сутки

Соцсеть ВКонтакте побила новые рекорды по просмотрам видео и клипов в сутки

Социальная сеть ВКонтакте принадлежит компании VK, ранее - Mail.ru Group. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T18:25+0300

2022-03-10T18:25+0300

2022-03-10T18:51+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Более 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн клипов посмотрели за сутки пользователи ВКонтакте, сообщает пресс-служба соцсети.Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.Соцсеть запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. Кроме того, компания приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Запущена программа поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100% дохода от показа рекламы, она продлится до 10 апреля, за этот период авторы контента смогут заработать суммарно около 600 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/vkontakte-ustanovila-dvukratnyy-rost-polzovatelskoy-aktivnosti-v-klipakh-1037983681.html

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