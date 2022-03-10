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Соцсеть ВКонтакте побила новые рекорды по просмотрам видео и клипов в сутки
Соцсеть ВКонтакте побила новые рекорды по просмотрам видео и клипов в сутки
Социальная сеть ВКонтакте принадлежит компании VK, ранее - Mail.ru Group. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T18:25+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Более 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн клипов посмотрели за сутки пользователи ВКонтакте, сообщает пресс-служба соцсети.Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.Соцсеть запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. Кроме того, компания приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Запущена программа поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100% дохода от показа рекламы, она продлится до 10 апреля, за этот период авторы контента смогут заработать суммарно около 600 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/vkontakte-ustanovila-dvukratnyy-rost-polzovatelskoy-aktivnosti-v-klipakh-1037983681.html
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вконтакте, россия, социальные сети, общество
Соцсеть ВКонтакте побила новые рекорды по просмотрам видео и клипов в сутки
18:25 10.03.2022 (обновлено: 18:51 10.03.2022) Подписаться на
Социальная сеть ВКонтакте принадлежит компании VK, ранее - Mail.ru Group.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik
. Более 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн клипов посмотрели за сутки пользователи ВКонтакте, сообщает
пресс-служба соцсети.
Отмечается, что за последние две недели на 40% выросло число просмотров видео ВКонтакте, в два раза — загрузок коротких вертикальных видео в Клипах, ежедневная аудитория выросла на 300 000 пользователей, число ежедневных регистраций выросло почти на 20%.
Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.
Соцсеть запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей.
Кроме того, компания приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Запущена программа поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100% дохода от показа рекламы, она продлится до 10 апреля, за этот период авторы контента смогут заработать суммарно около 600 миллионов рублей.