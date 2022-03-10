https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/volvach-glavnaya-zadacha-rossii---pomoch-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realizovat-potentsial-1038023937.html

Вольвач: главная задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал

Вольвач: главная задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал

В 2021 году финансовая помощь России Абхазии и Южной Осетии превысила 12 млрд рублей. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T12:11+0300

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2022-03-10T12:31+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал через поддержку и помощь, заявил в интервью ТАСС заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач. Дмитрий Вольвач подчеркнул, что в Минэкономразвития надеются, что в ближайшее время республики перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций."Сейчас наша задача — помочь им стать чуть более самостоятельными, независимыми субъектами международных экономических отношений. С точки зрения экономики все эти годы российский бюджет поддерживал республики. Старались выравнивать зарплаты и платить на уровне средних зарплат всех кавказских, южных федеральных округов, и мы продолжаем делать эту работу", – добавил замглавы Минэкономразвития.Он добавил, что в Абхазии за это время реконструировано более 500 объектов, в 2021 году объем российской финансовой помощи составил более 5 млрд рублей. При этом, по его словам, за это время доля собственных доходов бюджета Абхазии выросла с 41,5 до 52%, в абсолютных значениях объем ВВП Абхазии сегодня составляет 32 млрд рублей.Вольвач отметил, что для роста экономики необходимо привлекать инвестиции. 9 марта в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/prezident-obsudil-voprosy-vzaimodeystviya-abkhazii-i-rossii-s-zamglavy-minekonomrazvitiya--1038016576.html

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экономика, абхазия, россия, министерство экономического развития рф