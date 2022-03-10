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Вольвач: главная задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал
Вольвач: главная задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал
В 2021 году финансовая помощь России Абхазии и Южной Осетии превысила 12 млрд рублей. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T12:11+0300
2022-03-10T12:11+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал через поддержку и помощь, заявил в интервью ТАСС заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач. Дмитрий Вольвач подчеркнул, что в Минэкономразвития надеются, что в ближайшее время республики перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций."Сейчас наша задача — помочь им стать чуть более самостоятельными, независимыми субъектами международных экономических отношений. С точки зрения экономики все эти годы российский бюджет поддерживал республики. Старались выравнивать зарплаты и платить на уровне средних зарплат всех кавказских, южных федеральных округов, и мы продолжаем делать эту работу", – добавил замглавы Минэкономразвития.Он добавил, что в Абхазии за это время реконструировано более 500 объектов, в 2021 году объем российской финансовой помощи составил более 5 млрд рублей. При этом, по его словам, за это время доля собственных доходов бюджета Абхазии выросла с 41,5 до 52%, в абсолютных значениях объем ВВП Абхазии сегодня составляет 32 млрд рублей.Вольвач отметил, что для роста экономики необходимо привлекать инвестиции. 9 марта в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/prezident-obsudil-voprosy-vzaimodeystviya-abkhazii-i-rossii-s-zamglavy-minekonomrazvitiya--1038016576.html
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экономика, абхазия, россия, министерство экономического развития рф
Вольвач: главная задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал
12:11 10.03.2022 (обновлено: 12:31 10.03.2022) Подписаться на
В 2021 году финансовая помощь России Абхазии и Южной Осетии превысила 12 млрд рублей.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik.
Задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал через поддержку и помощь, заявил в интервью ТАСС
заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.
"В Абхазии своя история. Это жемчужина — географически, климатически, это совершенно уникальное место, куда должны прийти серьезные инвестиции, реализовывать там проекты в сельском хозяйстве, туризме. Наша задача — помочь республикам вот этот потенциал реализовать, через поддержку и помощь", – отметил Вольвач.
Дмитрий Вольвач подчеркнул, что в Минэкономразвития надеются, что в ближайшее время республики перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций.
"Сейчас наша задача — помочь им стать чуть более самостоятельными, независимыми субъектами международных экономических отношений. С точки зрения экономики все эти годы российский бюджет поддерживал республики. Старались выравнивать зарплаты и платить на уровне средних зарплат всех кавказских, южных федеральных округов, и мы продолжаем делать эту работу", – добавил замглавы Минэкономразвития.
Он добавил, что в Абхазии за это время реконструировано более 500 объектов, в 2021 году объем российской финансовой помощи составил более 5 млрд рублей. При этом, по его словам, за это время доля собственных доходов бюджета Абхазии выросла с 41,5 до 52%, в абсолютных значениях объем ВВП Абхазии сегодня составляет 32 млрд рублей.
Вольвач отметил, что для роста экономики необходимо привлекать инвестиции.
"Нужно привлекать инвесторов, к тому же их интерес к республикам растет с каждым годом. Но прежде надо регуляторику поменять, инвестиционный климат улучшить, инвесторов привести, таможенное регулирование упростить, налоговое регулирование усовершенствовать. Все лучшее, что в России есть, туда привнести для того, чтобы дать гарантии прав инвесторам, которые придут туда. А дальше — те, кто там работает, там же платят налоги. Эти налоги уходят в республиканский бюджет, и за счет увеличивающегося бюджета происходят выплаты, развивается экономика", – сказал в интервью Вольвач.
9 марта в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем.