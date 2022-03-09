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Президент обсудил вопросы взаимодействия Абхазии и России с замглавы Минэкономразвития
Президент обсудил вопросы взаимодействия Абхазии и России с замглавы Минэкономразвития
В среду 9 марта состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем главы Минэкономразвития России Дмитрием Вольвачем. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T19:27+0300
2022-03-09T19:27+0300
2022-03-09T19:27+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем главы Минэкономразвития Дмитрием Вольвачем вопросы взаимодействия Абхазии и России в области экономики.Аслан Бжания, в свою очередь, выразил благодарность руководству России за неизменную помощь, которая оказывается Абхазии на протяжении многих лет. Президент также сообщил, что Абхазия готова и дальше оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР. "Сегодня непростые времена для Российской Федерации, мы готовы оказать народу России поддержку. Вы знаете о том, что мы признали независимость ДНР и ЛНР, приняли определенное количество беженцев из этих республик и готовы в этом ключе работать дальше. В случае необходимости готовы оказать и иную поддержку ", - сказал глава государства.Дмитрий Вольвач поблагодарил Аслана Бжания и всю республику за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также за размещение беженцев из республик в Сухуме.Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.В среду 9 марта Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/abkhaziya-i-dnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038014656.html
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Президент обсудил вопросы взаимодействия Абхазии и России с замглавы Минэкономразвития
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В среду 9 марта состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем главы Минэкономразвития России Дмитрием Вольвачем.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем главы Минэкономразвития Дмитрием Вольвачем вопросы взаимодействия Абхазии и России в области экономики.
Вольвач подчеркнул, что для России поддержка Абхазии остается одним из наиважнейших приоритетов страны.
Аслан Бжания, в свою очередь, выразил благодарность руководству России за неизменную помощь, которая оказывается Абхазии на протяжении многих лет.
Президент также сообщил, что Абхазия готова и дальше оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР.
"Сегодня непростые времена для Российской Федерации, мы готовы оказать народу России поддержку. Вы знаете о том, что мы признали независимость ДНР и ЛНР, приняли определенное количество беженцев из этих республик и готовы в этом ключе работать дальше. В случае необходимости готовы оказать и иную поддержку ", - сказал глава государства.
Дмитрий Вольвач поблагодарил Аслана Бжания и всю республику за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также за размещение беженцев из республик в Сухуме.
"Я считаю, что в этих условиях связь наших государств приобретает дополнительную ценность. Очень важно, чтобы мы с вами продолжали социально-экономическое сотрудничество", - подчеркнул Вольвач.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.
В среду 9 марта Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР.