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Президент обсудил вопросы взаимодействия Абхазии и России с замглавы Минэкономразвития

Президент обсудил вопросы взаимодействия Абхазии и России с замглавы Минэкономразвития

В среду 9 марта состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем главы Минэкономразвития России Дмитрием Вольвачем. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T19:27+0300

2022-03-09T19:27+0300

2022-03-09T19:27+0300

аслан бжания

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с заместителем главы Минэкономразвития Дмитрием Вольвачем вопросы взаимодействия Абхазии и России в области экономики.Аслан Бжания, в свою очередь, выразил благодарность руководству России за неизменную помощь, которая оказывается Абхазии на протяжении многих лет. Президент также сообщил, что Абхазия готова и дальше оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР. "Сегодня непростые времена для Российской Федерации, мы готовы оказать народу России поддержку. Вы знаете о том, что мы признали независимость ДНР и ЛНР, приняли определенное количество беженцев из этих республик и готовы в этом ключе работать дальше. В случае необходимости готовы оказать и иную поддержку ", - сказал глава государства.Дмитрий Вольвач поблагодарил Аслана Бжания и всю республику за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также за размещение беженцев из республик в Сухуме.Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.В среду 9 марта Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/abkhaziya-i-dnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038014656.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/mchs-abkhazii-otpravit-v-lnr-do-25-tonn-gumanitarnogo-gruza-1038010911.html

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аслан бжания, министерство экономического развития рф, россия, абхазия, экономика, днр, лнр