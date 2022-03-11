https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/bayden-zapretil-postavki-nalichnykh-dollarov-v-rossiyu-1038061132.html

Байден запретил поставки наличных долларов в Россию

Байден запретил поставки наличных долларов в Россию

Ужесточение экономических санкций Запада в отношении России связано с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации по демилитаризации Украины. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T22:05+0300

2022-03-11T22:05+0300

2022-03-11T22:05+0300

россия

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот, сообщает РИА Новости.Штаты также ограничили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.Белый дом заявил, что исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики.Ранее США отказались от закупок российских нефти, газа и угля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/borrel-es-ne-nameren-zapreschat-import-energonositeley-iz-rossii-1037999625.html

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россия, сша, доллары, санкции