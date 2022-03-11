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Байден запретил поставки наличных долларов в Россию
Байден запретил поставки наличных долларов в Россию
Ужесточение экономических санкций Запада в отношении России связано с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации по демилитаризации Украины. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T22:05+0300
2022-03-11T22:05+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот, сообщает РИА Новости.Штаты также ограничили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.Белый дом заявил, что исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики.Ранее США отказались от закупок российских нефти, газа и угля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/borrel-es-ne-nameren-zapreschat-import-energonositeley-iz-rossii-1037999625.html
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россия, сша, доллары, санкции
Байден запретил поставки наличных долларов в Россию
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Ужесточение экономических санкций Запада в отношении России связано с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik.
Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот, сообщает РИА Новости
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"Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - говорится в указе.
Штаты также ограничили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.
Белый дом заявил, что исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики.
Ранее США отказались от закупок российских нефти, газа и угля.