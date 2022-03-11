https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/ekspert-otsenil-shansy-partiy-na-parlamentskikh-vyborakh-v-abkhazii-1038056833.html

Эксперт оценил шансы партий на парламентских выборах в Абхазии

Эксперт оценил шансы партий на парламентских выборах в Абхазии

Политическое большинство в Парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T17:22+0300

2022-03-11T17:22+0300

2022-03-11T18:31+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Большинство в новом парламенте Абхазии по итогам выборов 12 марта не удастся получить ни одной партии, заявил РИА Новости политолог, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.В парламентских выборах участвуют 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские. Всего ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших 15 своих кандидатов – две провластные партии - "Амцахара" (девять кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные – "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет. При этом Новиков отметил, что навряд ли стоит ожидать крупных протестов по итогам результатов выборов, которые могут устроить те или иные стороны. "Максимум будет оспаривание результатов (в судах - прим.) по определенным округам", – уточнил он.Принять участие в голосовании может любой гражданин Абхазии, достигший 18 лет. Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.В округах 5, 10 и 14 пройдут безальтернативные выборы: представлено по одному кандидату. В Парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва Парламента истекает весной 2022 года.На предыдущих парламентских выборах в 2017 году было зарегистрировано 139 кандидатов. 115 из них были выдвинуты инициативными группами, а 24 – четырьмя политическими партиями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/tsik-rasskazal-o-podgotovke-k-parlamentskim-vyboram-1038013199.html

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