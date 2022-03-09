https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/tsik-rasskazal-o-podgotovke-k-parlamentskim-vyboram-1038013199.html

ЦИК рассказал о подготовке к парламентским выборам

ЦИК рассказал о подготовке к парламентским выборам

Выборы в Парламент Абхазии состоятся 12 марта, голосование пройдет в 35 избирательных округах. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T17:20+0300

2022-03-09T17:20+0300

2022-03-09T18:25+0300

в абхазии

народное собрание абхазии

выборы

цик абхазии

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии продолжит подготовку к выборам в Парламент республики, рассказал в интервью радио Sputnik член ЦИК Алиас Брандзия.По его словам, избирательные бюллетени уже напечатаны и подготовлены для передачи окружным комиссиям. В самих комиссиях идет работа над выдачей удостоверений наблюдателям и доверенным лицам от кандидатов.Он отметил, что члены окружных комиссий будут снабжены средствами защиты от коронавируса – масками, антисептиками и перчатками. Кроме того, членам выездных комиссий будут выданы халаты.По словам Брандзия, у входа на избирательные участки в день голосования будут находиться сотрудники МВД. Также в здании ЦИКа будет работать пресс-центр.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.Всего с 10 февраля ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.

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народное собрание абхазии, выборы, цик абхазии