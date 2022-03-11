https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/gagra-voshla-v-desyatku-populyarnykh-gorodov-dlya-puteshestviy-v-aprele-1038045542.html

Гагра вошла в десятку популярных городов для путешествий в апреле

Гагра вошла в десятку популярных городов для путешествий в апреле

Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для путешествий в апреле этого года. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных городов для отдыха в апреле 2022 года, сообщает Tvil.ru.В список самых популярных направлений для путешествий в середине весны также попали морские курорты Алушта и Анапа и другие российские города, включая Москву и Питер.*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность поездкиПо статистике турсервиса, туристы чаще всего бронируют на апрель номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже дома — 8,69%, большинство предпочитают путешествовать парами — 47,87%, еще 17,99% семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми и 13,87% совершают вояж по городам в одиночку. Жилье на апрель бронируют от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже — в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/turoperatory-prognoziruyut-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-prinimayuschey-karty-mir-1038005187.html

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