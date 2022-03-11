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Гагра вошла в десятку популярных городов для путешествий в апреле
Гагра вошла в десятку популярных городов для путешествий в апреле
Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для путешествий в апреле этого года. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T10:02+0300
2022-03-11T10:02+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных городов для отдыха в апреле 2022 года, сообщает Tvil.ru.В список самых популярных направлений для путешествий в середине весны также попали морские курорты Алушта и Анапа и другие российские города, включая Москву и Питер.*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность поездкиПо статистике турсервиса, туристы чаще всего бронируют на апрель номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже дома — 8,69%, большинство предпочитают путешествовать парами — 47,87%, еще 17,99% семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми и 13,87% совершают вояж по городам в одиночку. Жилье на апрель бронируют от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже — в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/turoperatory-prognoziruyut-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-prinimayuschey-karty-mir-1038005187.html
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Гагра вошла в десятку популярных городов для путешествий в апреле
10:02 11.03.2022 (обновлено: 10:06 11.03.2022) Подписаться на
Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для путешествий в апреле этого года.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik.
Гагра вошла в десятку популярных городов для отдыха в апреле 2022 года, сообщает Tvil.ru
.
В список самых популярных направлений для путешествий в середине весны также попали морские курорты Алушта и Анапа и другие российские города, включая Москву и Питер.
Алушта — 1904 ₽ / 8,2 ночи *
Санкт-Петербург — 2257 ₽ / 5,5 ночи
Анапа — 1521 ₽ / 8,9 ночи
Кисловодск — 1548 ₽ / 7 ночей
Гагра — 1093 ₽ / 7,5 ночи
Казань — 2816 ₽ / 3,3 ночи
Калининград — 1133 ₽ / 7,5 ночи
Нижний Новгород — 2000 ₽ / 3 ночи
Красноярск — 1500 ₽ / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность поездки
По статистике турсервиса, туристы чаще всего бронируют на апрель номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже дома — 8,69%, большинство предпочитают путешествовать парами — 47,87%, еще 17,99% семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми и 13,87% совершают вояж по городам в одиночку.
Жилье на апрель бронируют от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже — в Москве.