https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/genprokuratura-rossii-proverit-kompanii-zayavivshie-ob-ukhode-s-rynka-1038046330.html

Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с рынка

Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с рынка

В свете усиления западных санкций на фоне военной операции на Украине большинство крупных международных компаний заявили об уходе с российского рынка, либо... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T10:17+0300

2022-03-11T10:17+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуроры усилили надзор за соблюдением действующего законодательства компаниями, заявившими о приостановке деятельности в России, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников таких организаций. Соответствующее поручение сделал генеральный прокурор Игорь Краснов.Отмечается, что установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Россией.Особое внимание генпрокурор призвал обратить на соблюдение прав социально незащищенных групп работников – лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, поясняет ведомство.Надзор акцентировал свое внимание на недопустимость злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом России.В свете усиления западных санкций на фоне военной операции на Украине большинство крупных международных компаний заявили об уходе с российского рынка, либо приостановке или сокращении масштабов деятельности в стране. Среди них McDonalds, Adidas, Nike, Puma, Levi’s, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder, Apple, Microsoft, Lego и многие другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/zapad-prepodal-rossii-surovyy-urok-pora-izvlech-iz-nego-polzu-1038044430.html

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