https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/zapad-prepodal-rossii-surovyy-urok-pora-izvlech-iz-nego-polzu-1038044430.html

Запад преподал России суровый урок: пора извлечь из него пользу

Запад преподал России суровый урок: пора извлечь из него пользу

Массовый исход из России иностранного бизнеса, помимо множества иных последствий, разрушил два мифа, в которые мир столь прочно уверовал за предыдущие... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T09:00+0300

2022-03-11T09:00+0300

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Массовый исход из России иностранного бизнеса, помимо множества иных последствий, разрушил два мифа, в которые мир столь прочно уверовал за предыдущие десятилетия, что стал их воспринимать как безоговорочную, само собой разумеющуюся истину, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.Во-первых, речь о популярной теории, что транснациональные компании являются лидером, организатором и драйвером глобализации, в рамках которой они неизбежно возьмут вверх над национальными государствами и в конце концов подавят их. За последнюю неделю выяснилось, что у любого транснационального бизнеса, каким бы грандиозным, богатым и могущественным он ни был, есть родина – и когда та отдает приказ (например, покинуть ту или иную страну), единственное, что ему остается, это подчиниться.Ну а второй разрушенный миф естественным образом вытекает из первого: что бизнес – тем более крупный, корпоративный – руководствуется в своей деятельности исключительно соображениями экономической выгоды. СМИ пестрят экспертными оценками потерь уходящих из России компаний, исчисляемых десятками и сотнями миллионов, а в отдельных случаях даже миллиардами долларов. Сами бренды обставляют свои решения формулировками о "временной приостановке работы", за которыми совершенно прозрачно читается стремление оставить дверь приоткрытой и в скором времени вернуться на российский рынок – но, как в анекдоте, "продолжают жрать кактус".Однако для России происходящее не только и не столько познавательно, сколько ставит перед ней огромный и очень непростой вызов, на который необходимо отвечать. Государству в ближайшие недели и месяцы придется в экстренно-оперативном режиме принимать решения по затыканию образовавшихся дыр – от недопущения массовой безработицы до продолжения бесперебойной работы ключевых отраслей. Может показаться абсурдным, но, например, уход "Макдональдс" и других подобных компаний действительно создаст проблемы с общественным питанием в крупных городах – проблемы, которые надо решать максимально быстро. Про IT и другие стратегические отрасли и вовсе говорить не приходится.Но кроме самых острых текущих задач России – и не только ей одной – в свете происходящего предстоит принципиальный пересмотр самого государственного подхода к иностранным инвестициям.В предыдущий период, который у нас на глазах за последние две недели ушел безвозвратно в прошлое, работала простая логика классического либерализма:О том, что у этого внешне гладкого подхода есть оборотная сторона медали, многие понимали и раньше. Но именно нынешние "адские" санкции, когда иностранный бизнес своим массовым уходом пытается выжечь целые отрасли экономики и сферы общественной жизни, дестабилизировать страну в целом, очень доходчиво донес не только до России, но и до очень многих стран мира опасность безоглядного и неограниченного ничем подхода к работе иностранного бизнеса.А значит, на повестке дня остро стоит выработка новых правил по отношению к зарубежным компаниям и их деятельности у нас.Безусловно, определенные наработки в этой области в мире уже имеются.Давно и достаточно активно в этом направлении работает Китай. Там есть целый список отраслей, в которые иностранные вложения в принципе запрещены. Прошлогодний громкий – на весь мир – скандал по реформированию рынка частных образовательных услуг в КНР был связан в том числе и с этим, с выдавливанием зарубежных инвесторов из сферы образования. Кроме того, в Китае иностранные фирмы практически не могут работать через представительства – для полноценной деятельности компания даже со стопроцентно иностранным капиталом обязана быть зарегистрирована в стране.Однако учитывая свежий российский опыт, есть подозрение, что Пекин прибегнет к ужесточению правил, поскольку, как стало очевидно, даже регистрация бизнеса в стране не гарантирует, что он в один день не закроется, просто получив команду от материнской компании.А уж для нашей страны, переживающей данный опыт, так сказать, в режиме реального времени это тем более актуально.И возможно, имеет смысл присмотреться к нестандартному опыту других стран. Тут особо выделяются Объединенные Арабские Эмираты.В 2019 году это государство с целью более активного привлечения иностранных инвестиций пошло заметную либерализацию своего экономического законодательства: оно разрешило при определенных условиях создавать компании полностью с зарубежным капиталом.Дело в том, что до того иностранные инвесторы обязаны были создавать совместные предприятия исключительно с участием либо государства, либо граждан ОАЭ, причем последним должно было принадлежать не менее 51 процента акций. Эта норма в некоторых случаях сохраняется и до сих, но закон 2019 года внес послабления в процесс.Тогда экономисты и бизнесмены в один голос приветствовали снятие ограничений для иностранного капитала, что поспособствует его привлечению в Эмираты.Однако из 2022 года ситуация видится уже несколько иной – деньги из за рубежа не только помогают развивать национальную экономику, но и, как показали события, подрывают ее безопасность. Так что, возможно, эмиратские власти изначально были правы. А их опыт имеет смысл позаимствовать – разумеется, с адаптацией – другим странам.Можно обсуждать, обязательно ли гражданам РФ владеть 51 процентом акций совместного предприятия, или же можно ограничится меньшим пакетом, который просто позволит перехватить управление компанией в случае экстренного исхода иностранных собственников, чтобы не допустить коллапса деятельности. Но законодательное требование по созданию совместного предприятия для любого иностранного капитала, желающего войти на российский рынок, выглядит все более адекватным в текущих реалиях.Еще две недели назад на любые соображения по повышению национальной экономической безопасности можно было услышать насмешливые комментарии многочисленных экспертов про параноиков, которые не понимают, как работает мировая экономика, свободный рынок и законы экономического либерализма, а вместо этого концентрируются на всяких надуманных опасностях, якобы угрожающих стране.Что ж, за эти дни стало понятно, что параноики оказались правы и опасности вовсе не надуманы. Запад убедительно доказал, что правил никаких нет, законы рынка не работают, а произвол и экспроприация, мотивированные "революционными нуждами", вполне себе работающий способ ограбления неугодных – не только людей, но и целых стран.А значит Россия – как и десятки других государств, отстаивающих свою суверенность в противостоянии с Западом – при выборе между безопасностью и привлечением иностранных инвестиций просто обязана выбрать первое.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

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в мире, россия, европа, сша, колумнисты, мнение