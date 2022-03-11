https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/instagram-budet-zablokirovan-v-rossii-s-ponedelnika-1038059997.html

Instagram будет заблокирован в России с понедельника

Instagram будет заблокирован в России с понедельника

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Роскомнадзор завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram в 00:00 14 марта, сообщается на сайте ведомства. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Роскомнадзор завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram в 00:00 14 марта, сообщается на сайте ведомства.Надзорный орган отвел для пользователей дополнительные 48 часов перехода в другие соцсети.Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к социальной сети Instagram в связи с тем, что компания Meta Platforms Inc. разрешила Facebook и Instagram размещать информацию с призывом к насилию против российских граждан.По данным СМИ, временное разрешение относится к пользователям из России, Украины и Польши, а также Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии. Роскомнадзор назвал такое решение Meta беспрецедентным. В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, отмечает Роскомнадзор.Ранее на территории России был ограничен доступ к Facebook.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/roskomnadzor-ogranichit-dostup-k-instagram-iz-za-prizyvov-k-nasiliyu-1038057484.html

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