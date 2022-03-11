https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/roskomnadzor-ogranichit-dostup-k-instagram-iz-za-prizyvov-k-nasiliyu-1038057484.html

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию

Модераторам контента Instagram и Facebook в ряде стран восточной Европы дали указания не блокировать призывы к насилию в отношении российских ВС. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T18:11+0300

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в адрес российских военных, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства."На основании требования Генеральной прокуратуры доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен", - говорится в пресс-релизе.Роскомнадзор утверждает, что в социальной сети Instagram распространяются материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих".Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Как написало агентства Рейтер, новая политика разрешает призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Следком Росси возбудил уголовное дело по двум статьям: за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за содействие терроризму.По данным СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Призывы к насилию от пользователей из этих стран модерироваться не будут. Генеральная прокуратура России ранее признала Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/posolstvo-rossii-potrebovala-ot-ssha-presech-ekstremistskuyu-deyatelnost-meta-1038044220.html

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