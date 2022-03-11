Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/presechen-nezakonnyy-vvoz-mayning-oborudovaniya-iz-abkhazii-v-rossiyu-1038050889.html
Пресечен незаконный ввоз майнинг-оборудования из Абхазии в Россию
Пресечен незаконный ввоз майнинг-оборудования из Абхазии в Россию
Майнинг криптовалют запрещен в Абхазии около двух лет в связи с дефицитом электроэнергии и изношенностью инфраструктуры. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T12:52+0300
2022-03-11T13:37+0300
майнинг в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038049868_0:231:2467:1619_1920x0_80_0_0_18471ee7b6d12bd67859a0bc11fdd2ff.jpg
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские таможенники на посту "Адлер" пресекли незаконный ввоз оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.Грузовой автомобиль DAFCF, прибывший из Абхазии, был остановлен таможенниками на МАПП "Адлер". Водитель грузовика, гражданин Абхазии 1977 года рождения, отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию.Автомобиль осмотрели с применением МИДК. После таможенного осмотра грузовика и дальнейшего таможенного досмотра в кабине транспортного средства под спальным местом водителя были обнаружены упакованные в целлофан металлические пластины, похожие на электронные платы, в количестве 27 штук, весом более 45 килограммов. По предположению таможенников, устройства являются хеш-платами для майнинга криптовалют. Документы на товар у водителя отсутствовали, и он не смог пояснить предназначение устройств. Таможенники изъяли товар, образцы направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме, влечет за собой санкцию наложения административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от ½ до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного нарушения с конфискацией товара или без таковой).
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038049868_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_64903984c1a9982a5588f3c179b39af8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
майнинг в абхазии, новости

Пресечен незаконный ввоз майнинг-оборудования из Абхазии в Россию

12:52 11.03.2022 (обновлено: 13:37 11.03.2022)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2022
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Подписаться наGoogle news
Майнинг криптовалют запрещен в Абхазии около двух лет в связи с дефицитом электроэнергии и изношенностью инфраструктуры.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские таможенники на посту "Адлер" пресекли незаконный ввоз оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Грузовой автомобиль DAFCF, прибывший из Абхазии, был остановлен таможенниками на МАПП "Адлер". Водитель грузовика, гражданин Абхазии 1977 года рождения, отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2022
Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Автомобиль осмотрели с применением МИДК. После таможенного осмотра грузовика и дальнейшего таможенного досмотра в кабине транспортного средства под спальным местом водителя были обнаружены упакованные в целлофан металлические пластины, похожие на электронные платы, в количестве 27 штук, весом более 45 килограммов.
По предположению таможенников, устройства являются хеш-платами для майнинга криптовалют. Документы на товар у водителя отсутствовали, и он не смог пояснить предназначение устройств.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2022
Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Таможенники изъяли товар, образцы направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме, влечет за собой санкцию наложения административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от ½ до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного нарушения с конфискацией товара или без таковой).
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0