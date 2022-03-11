Пресечен незаконный ввоз майнинг-оборудования из Абхазии в Россию
12:52 11.03.2022 (обновлено: 13:37 11.03.2022)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Майнинг криптовалют запрещен в Абхазии около двух лет в связи с дефицитом электроэнергии и изношенностью инфраструктуры.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские таможенники на посту "Адлер" пресекли незаконный ввоз оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Грузовой автомобиль DAFCF, прибывший из Абхазии, был остановлен таможенниками на МАПП "Адлер". Водитель грузовика, гражданин Абхазии 1977 года рождения, отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Автомобиль осмотрели с применением МИДК. После таможенного осмотра грузовика и дальнейшего таможенного досмотра в кабине транспортного средства под спальным местом водителя были обнаружены упакованные в целлофан металлические пластины, похожие на электронные платы, в количестве 27 штук, весом более 45 килограммов.
По предположению таможенников, устройства являются хеш-платами для майнинга криптовалют. Документы на товар у водителя отсутствовали, и он не смог пояснить предназначение устройств.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
Незаконный ввоз устройств для добычи криптовалюты
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Таможенники изъяли товар, образцы направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме, влечет за собой санкцию наложения административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от ½ до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного нарушения с конфискацией товара или без таковой).