https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/presechen-nezakonnyy-vvoz-mayning-oborudovaniya-iz-abkhazii-v-rossiyu-1038050889.html

Пресечен незаконный ввоз майнинг-оборудования из Абхазии в Россию

Пресечен незаконный ввоз майнинг-оборудования из Абхазии в Россию

Майнинг криптовалют запрещен в Абхазии около двух лет в связи с дефицитом электроэнергии и изношенностью инфраструктуры. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T12:52+0300

2022-03-11T12:52+0300

2022-03-11T13:37+0300

майнинг в абхазии

новости

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российские таможенники на посту "Адлер" пресекли незаконный ввоз оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.Грузовой автомобиль DAFCF, прибывший из Абхазии, был остановлен таможенниками на МАПП "Адлер". Водитель грузовика, гражданин Абхазии 1977 года рождения, отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию.Автомобиль осмотрели с применением МИДК. После таможенного осмотра грузовика и дальнейшего таможенного досмотра в кабине транспортного средства под спальным местом водителя были обнаружены упакованные в целлофан металлические пластины, похожие на электронные платы, в количестве 27 штук, весом более 45 килограммов. По предположению таможенников, устройства являются хеш-платами для майнинга криптовалют. Документы на товар у водителя отсутствовали, и он не смог пояснить предназначение устройств. Таможенники изъяли товар, образцы направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме, влечет за собой санкцию наложения административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от ½ до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного нарушения с конфискацией товара или без таковой).

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