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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов и активного затока холода с северо-запада. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T16:23+0300
2022-03-11T16:23+0300
2022-03-11T16:39+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег и туман, в предгорьях и горах – снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, весна, климат
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 марта
16:23 11.03.2022 (обновлено: 16:39 11.03.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов и активного затока холода с северо-запада.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег и туман, в предгорьях и горах – снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.