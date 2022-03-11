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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов и активного затока холода с северо-запада. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T16:23+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег и туман, в предгорьях и горах – снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, весна, климат