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Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине
Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине
Спецоперация России по демилитаризации Украины длится третью неделю, российские ВС за последние сутки продвинулись на 17 километров. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T11:42+0300
2022-03-11T11:42+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.Об этом глава государства сказал на совещании с постоянными членами Совбеза России в пятницу.Президент России отметил, что "западные спонсоры" не скрывают сбора наемников для участия в конфликте и делают это в открытую, пренебрегая нормами международного права.Путин также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать в Донбасс трофейную технику западного производства, танки и стрелковое оружие.По данным украинского МИД, около 20 тысяч иностранцев сделали заявку о желании участвовать в конфликте на стороне Киева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/minoborony-rossii-zayavilo-ob-ispolzovanii-kievom-inostrannykh-naemnikov-1037916947.html
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Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине
11:42 11.03.2022 (обновлено: 12:14 11.03.2022) Подписаться на
Спецоперация России по демилитаризации Украины длится третью неделю, российские ВС за последние сутки продвинулись на 17 километров.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik.
Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости
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Об этом глава государства сказал на совещании с постоянными членами Совбеза России в пятницу.
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", – заявил Путин.
Президент России отметил, что "западные спонсоры" не скрывают сбора наемников для участия в конфликте и делают это в открытую, пренебрегая нормами международного права.
Путин также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать в Донбасс трофейную технику западного производства, танки и стрелковое оружие.
По данным украинского МИД, около 20 тысяч иностранцев сделали заявку о желании участвовать в конфликте на стороне Киева.