https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/putin-soglasilsya-privlech-dobrovoltsev-k-spetsoperatsii-na-ukraine-1038049584.html

Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине

Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине

Спецоперация России по демилитаризации Украины длится третью неделю, российские ВС за последние сутки продвинулись на 17 километров. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T11:42+0300

2022-03-11T11:42+0300

2022-03-11T12:14+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.Об этом глава государства сказал на совещании с постоянными членами Совбеза России в пятницу.Президент России отметил, что "западные спонсоры" не скрывают сбора наемников для участия в конфликте и делают это в открытую, пренебрегая нормами международного права.Путин также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать в Донбасс трофейную технику западного производства, танки и стрелковое оружие.По данным украинского МИД, около 20 тысяч иностранцев сделали заявку о желании участвовать в конфликте на стороне Киева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/minoborony-rossii-zayavilo-ob-ispolzovanii-kievom-inostrannykh-naemnikov-1037916947.html

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