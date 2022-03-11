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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/putin-soglasilsya-privlech-dobrovoltsev-k-spetsoperatsii-na-ukraine-1038049584.html
Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине
Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине
Спецоперация России по демилитаризации Украины длится третью неделю, российские ВС за последние сутки продвинулись на 17 километров. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.Об этом глава государства сказал на совещании с постоянными членами Совбеза России в пятницу.Президент России отметил, что "западные спонсоры" не скрывают сбора наемников для участия в конфликте и делают это в открытую, пренебрегая нормами международного права.Путин также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать в Донбасс трофейную технику западного производства, танки и стрелковое оружие.По данным украинского МИД, около 20 тысяч иностранцев сделали заявку о желании участвовать в конфликте на стороне Киева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/minoborony-rossii-zayavilo-ob-ispolzovanii-kievom-inostrannykh-naemnikov-1037916947.html
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россия, украина, новости, донбасс, добровольцы

Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине

11:42 11.03.2022 (обновлено: 12:14 11.03.2022)
© Sputnik / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2022
© Sputnik / Андрей Горшков
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Спецоперация России по демилитаризации Украины длится третью неделю, российские ВС за последние сутки продвинулись на 17 километров.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
Об этом глава государства сказал на совещании с постоянными членами Совбеза России в пятницу.
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", – заявил Путин.
Президент России отметил, что "западные спонсоры" не скрывают сбора наемников для участия в конфликте и делают это в открытую, пренебрегая нормами международного права.
Путин также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу передать в Донбасс трофейную технику западного производства, танки и стрелковое оружие.
По данным украинского МИД, около 20 тысяч иностранцев сделали заявку о желании участвовать в конфликте на стороне Киева.
Украинские военные - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России заявило об использовании Киевом иностранных наемников
3 марта, 18:26
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