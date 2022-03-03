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Минобороны России заявило об использовании Киевом иностранных наемников
Минобороны России заявило об использовании Киевом иностранных наемников
Наемники вступают в военные конфликты не из чувства долга, а ради наживы. В соответствии с нормами международного гуманитарного права они не имеют статус... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T18:26+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Министерство обороны России заявило о том, что в конфликте на территории Украины на стороне Киева участвуют контрактники из иностранных частных военных компаний, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.В частности, по данным ведомства, только на минувшей неделе на Украину прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые стали частью одного из националистических батальонов на востоке Украины.Министерство обороны заявляет, что все атаки наемников ведутся с применением поставляемого западом оружия, управление которым требует серьезной подготовки.Конашенков пояснил, что некоторые западные страны, в том числе Дания, Великобритания, Латвия, Польша и Хорватия разрешили своим гражданам принимать участие в военных действиях на Украине, а военная разведка США занимается активной отправкой в зону конфликта контрактников из американских ЧВК. В соответствии с международным гуманитарным правом, "солдаты удачи" имеют меньше прав на защиту, чем не наемники, в частности, у них нет возможности получить статус военнопленного, что в лучшем случае означает уголовную ответственность в случае попадания в плен."Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — добавил Конашенков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-vyvela-iz-stroya-1612-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037905512.html
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Минобороны России заявило об использовании Киевом иностранных наемников
18:26 03.03.2022 (обновлено: 18:30 03.03.2022) Подписаться на
Наемники вступают в военные конфликты не из чувства долга, а ради наживы. В соответствии с нормами международного гуманитарного права они не имеют статус комбатантов и лишены правовой защиты, в отличие военнопленных-служащих регулярной армии.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik.
Министерство обороны России заявило о том, что в конфликте на территории Украины на стороне Киева участвуют контрактники из иностранных частных военных компаний, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
В частности, по данным ведомства, только на минувшей неделе на Украину прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые стали частью одного из националистических батальонов на востоке Украины.
"По заявлению Зеленского, ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков, для них официально вводится безвизовый режим", - заявил Конашенков.
Министерство обороны заявляет, что все атаки наемников ведутся с применением поставляемого западом оружия, управление которым требует серьезной подготовки.
Конашенков пояснил, что некоторые западные страны, в том числе Дания, Великобритания, Латвия, Польша и Хорватия разрешили своим гражданам принимать участие в военных действиях на Украине, а военная разведка США занимается активной отправкой в зону конфликта контрактников из американских ЧВК.
В соответствии с международным гуманитарным правом, "солдаты удачи" имеют меньше прав на защиту, чем не наемники, в частности, у них нет возможности получить статус военнопленного, что в лучшем случае означает уголовную ответственность в случае попадания в плен.
"Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — добавил Конашенков.