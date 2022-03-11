https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/sledkom-zavel-dela-v-svyazi-s-napadeniyami-na-rossiyskie-posolstva-za-rubezhom-1038051366.html
Следком завел дела в связи с нападениями на российские посольства в Европе
Следком завел дела в связи с нападениями на российские посольства в Европе
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в... 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T13:17+0300
2022-03-11T13:17+0300
2022-03-11T13:35+0300
россия
следственный комитет рф
новости
посольство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038051465_0:245:3073:1973_1920x0_80_0_0_00e04e91eda9622cd3f46001281b8ad5.jpg
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции, сообщается на сайте СК РФ.По данным Следкома, 28 февраля несколько человек забросали российское посольство в Нидерландах петардами, а также повредили транспорт дипмиссии.Позже, 7 марта в Дублине неизвестный въехал в ворота российского посольства. В тот же день напали и на здание Россотрудничества в Париже. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, что привело к возгоранию."Перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинен имущественный вред", – отмечают в Следственном комитете.Как полагает следствие, во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания пользуются международной защитой и иммунитетами. При этом, отмечает ведомство, злоумышленники преследовали цель осложнения международных отношений.В рамках уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После чего следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/posolstvo-rossii-v-ssha-nazvalo-goneniya-na-rossiyan-okhotoy-na-vedm-1038004693.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038051465_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_bae8f79c6ea49756c485701e0175c6f5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, следственный комитет рф, новости, посольство
Следком завел дела в связи с нападениями на российские посольства в Европе
13:17 11.03.2022 (обновлено: 13:35 11.03.2022) Подписаться на
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik.
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции, сообщается
на сайте СК РФ.
"По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", – говорится в сообщении.
По данным Следкома, 28 февраля несколько человек забросали российское посольство в Нидерландах петардами, а также повредили транспорт дипмиссии.
Позже, 7 марта в Дублине неизвестный въехал в ворота российского посольства. В тот же день напали и на здание Россотрудничества в Париже. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, что привело к возгоранию.
"Перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинен имущественный вред", – отмечают в Следственном комитете.
Как полагает следствие, во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания пользуются международной защитой и иммунитетами. При этом, отмечает ведомство, злоумышленники преследовали цель осложнения международных отношений.
В рамках уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После чего следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.