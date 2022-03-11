https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/sledkom-zavel-dela-v-svyazi-s-napadeniyami-na-rossiyskie-posolstva-za-rubezhom-1038051366.html

Следком завел дела в связи с нападениями на российские посольства в Европе

Следком завел дела в связи с нападениями на российские посольства в Европе

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T13:17+0300

2022-03-11T13:17+0300

2022-03-11T13:35+0300

россия

следственный комитет рф

новости

посольство

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции, сообщается на сайте СК РФ.По данным Следкома, 28 февраля несколько человек забросали российское посольство в Нидерландах петардами, а также повредили транспорт дипмиссии.Позже, 7 марта в Дублине неизвестный въехал в ворота российского посольства. В тот же день напали и на здание Россотрудничества в Париже. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, что привело к возгоранию."Перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинен имущественный вред", – отмечают в Следственном комитете.Как полагает следствие, во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания пользуются международной защитой и иммунитетами. При этом, отмечает ведомство, злоумышленники преследовали цель осложнения международных отношений.В рамках уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После чего следствием будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/posolstvo-rossii-v-ssha-nazvalo-goneniya-na-rossiyan-okhotoy-na-vedm-1038004693.html

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россия, следственный комитет рф, новости, посольство