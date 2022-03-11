https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/youtube-stal-udalyat-kontent-o-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-1038060447.html
YouTube стал удалять контент о спецоперации России на Украине
YouTube стал удалять контент о спецоперации России на Украине
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Видеохостинг YouTube заявил, что удаляет контент о спецоперации России по демилитаризации Украины, расценивая его нарушающим правила... 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T21:30+0300
2022-03-11T21:30+0300
2022-03-11T21:31+0300
google
youtube
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/10/1036744439_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_77fee0f6b1d96e652cd0e51a256b8058.jpg
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Видеохостинг YouTube заявил, что удаляет контент о спецоперации России по демилитаризации Украины, расценивая его нарушающим правила, а также сообщил о незамедлительном блокировании доступа к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.Согласно размещенному в Twitter заявлению YouTube, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "преуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий"."Мы также сейчас блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру", - подчеркивается в заявлении, согласно которому "изменение вступает в силу немедленно".Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/10/1036744439_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e205c311bb2ce509715019f0b10f4cfb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
google, youtube, россия, новости
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Видеохостинг YouTube заявил, что удаляет контент о спецоперации России по демилитаризации Украины, расценивая его нарушающим правила, а также сообщил о незамедлительном блокировании доступа к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.
Согласно размещенному в Twitter заявлению YouTube, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "преуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий".
"Сейчас мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику", - говорится в сообщении.
"Мы также сейчас блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру", - подчеркивается в заявлении, согласно которому "изменение вступает в силу немедленно".
Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.