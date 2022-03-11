https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/youtube-stal-udalyat-kontent-o-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-1038060447.html

YouTube стал удалять контент о спецоперации России на Украине

YouTube стал удалять контент о спецоперации России на Украине

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Видеохостинг YouTube заявил, что удаляет контент о спецоперации России по демилитаризации Украины, расценивая его нарушающим правила... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Видеохостинг YouTube заявил, что удаляет контент о спецоперации России по демилитаризации Украины, расценивая его нарушающим правила, а также сообщил о незамедлительном блокировании доступа к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.Согласно размещенному в Twitter заявлению YouTube, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "преуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий"."Мы также сейчас блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру", - подчеркивается в заявлении, согласно которому "изменение вступает в силу немедленно".Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html

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