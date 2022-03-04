https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/sanktsii---slabost-politolog-otsenil-deystviya-ssha-i-es-v-otnoshenii-rossii-1037922450.html

"Санкции – слабость": политолог оценил действия США и ЕС в отношении России

"Санкции – слабость": политолог оценил действия США и ЕС в отношении России

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля с целью защиты жителей Донбасса. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T07:22+0300

2022-03-04T07:22+0300

2022-03-04T09:53+0300

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Страны, которые ввели санкции против России в сфере культуры и спорта потеряли право называться демократическими государствами, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия военный политолог Андрей Кошкин.По мнению политолога, переговоры со стороны Украины с Россией "бутафория" и "отмазка"."Мы открыты, но с той стороны мы увидели чрезвычайно разнузданное отношение к вопросу. Мы не чувствуем стремления. Если мы говорим о принятии взаимовыгодных решений для развития страны, их это не интересует. Я не вижу с той стороны желания решить переговорным путем вопросы", – добавил он.Кошкин отметил, что наиболее опасной может стать информационная война, основной замысел которой изменить вектор поведения людей и военнослужащих."Информационную борьбу нельзя по команде начать и закончить, все информационные "снаряды" летят в голову. Если во время военных действий раненый боец еще выполняет команды, то серьезно травмированный информационным снарядом боец меняет профиль поведения", – объяснил эксперт.По мнению военного политолога, шансы того, что в сложившейся ситуации Грузия может предпринять попытки агрессии против Абхазии низкие."Пока что Вашингтону не до Грузии. Но если рассматривать несколько стратегических ударов против России – правительство Абхазии приняло правильное решение привести в боевую готовность вооруженные силы", – считает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента России Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-i-ukraina-prishli-k-ponimaniyu-po-gumanitarnym-voprosam-1037920152.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-situatsii-na-prigranichnoy-territorii-s-gruziey-polnostyu-kontroliruetsya-1037848439.html

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