Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/armiya-rossii-unichtozhila-glavnyy-tsentr-radiorazvedki-ukrainskikh-voennykh-1038070360.html
Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных
Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных
За сутки российские войска сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У". Всего с начала военной операции выведен... 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T11:35+0300
2022-03-12T11:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038070278_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_0540acc0ae21f7771ca676c67e4d6b90.jpg
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено 145 объектов, среди них: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 78 мест скопления боевой техники.При огневой поддержке российских войск подразделения Народной милиции ДНР продвинулись еще на 9 километров и взяли под контроль Валерьяновку и Зеленый Гай, блокировали с юга и востока Новоандреевку.Подразделения ЛНР получили контроль над Суровцевкой, Щедрищевым, Житловкой, блокировала Рубежное.Вооруженные силы России ведут наступление на широком фронте и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павлово. За сутки продвижение составило 21 километр. Ранее президент России Владимир Путин, говоря о начале военной спецоперации на Украине, подчеркивал, что речь не идет об оккупации страны. Целью операции является защита жителей Донбасса, "восемь лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/voyska-dnr-vzyali-gorod-volnovakha-1038044855.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038070278_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_2005cfc330cbc3c3ae594c96dcc990ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, министерство обороны рф

Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных

11:35 12.03.2022 (обновлено: 11:47 12.03.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
За сутки российские войска сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У". Всего с начала военной операции выведен из строя 3491 объект украинской военной инфраструктуры.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", — заявил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено 145 объектов, среди них: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 78 мест скопления боевой техники.
При огневой поддержке российских войск подразделения Народной милиции ДНР продвинулись еще на 9 километров и взяли под контроль Валерьяновку и Зеленый Гай, блокировали с юга и востока Новоандреевку.
Подразделения ЛНР получили контроль над Суровцевкой, Щедрищевым, Житловкой, блокировала Рубежное.
Военнослужащий Донецкой Народной Республики - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Войска ДНР взяли город Волноваха
Вчера, 09:20
Вооруженные силы России ведут наступление на широком фронте и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павлово. За сутки продвижение составило 21 километр.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о начале военной спецоперации на Украине, подчеркивал, что речь не идет об оккупации страны. Целью операции является защита жителей Донбасса, "восемь лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0