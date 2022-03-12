https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/armiya-rossii-unichtozhila-glavnyy-tsentr-radiorazvedki-ukrainskikh-voennykh-1038070360.html

Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных

Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных

За сутки российские войска сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У". Всего с начала военной операции выведен... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T11:35+0300

2022-03-12T11:35+0300

2022-03-12T11:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

министерство обороны рф

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено 145 объектов, среди них: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 78 мест скопления боевой техники.При огневой поддержке российских войск подразделения Народной милиции ДНР продвинулись еще на 9 километров и взяли под контроль Валерьяновку и Зеленый Гай, блокировали с юга и востока Новоандреевку.Подразделения ЛНР получили контроль над Суровцевкой, Щедрищевым, Житловкой, блокировала Рубежное.Вооруженные силы России ведут наступление на широком фронте и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павлово. За сутки продвижение составило 21 километр. Ранее президент России Владимир Путин, говоря о начале военной спецоперации на Украине, подчеркивал, что речь не идет об оккупации страны. Целью операции является защита жителей Донбасса, "восемь лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/voyska-dnr-vzyali-gorod-volnovakha-1038044855.html

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