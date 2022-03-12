https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/armiya-rossii-unichtozhila-glavnyy-tsentr-radiorazvedki-ukrainskikh-voennykh-1038070360.html
Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных
Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных
За сутки российские войска сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У". Всего с начала военной операции выведен... 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T11:35+0300
2022-03-12T11:35+0300
2022-03-12T11:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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министерство обороны рф
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено 145 объектов, среди них: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 78 мест скопления боевой техники.При огневой поддержке российских войск подразделения Народной милиции ДНР продвинулись еще на 9 километров и взяли под контроль Валерьяновку и Зеленый Гай, блокировали с юга и востока Новоандреевку.Подразделения ЛНР получили контроль над Суровцевкой, Щедрищевым, Житловкой, блокировала Рубежное.Вооруженные силы России ведут наступление на широком фронте и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павлово. За сутки продвижение составило 21 километр. Ранее президент России Владимир Путин, говоря о начале военной спецоперации на Украине, подчеркивал, что речь не идет об оккупации страны. Целью операции является защита жителей Донбасса, "восемь лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/voyska-dnr-vzyali-gorod-volnovakha-1038044855.html
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новости, министерство обороны рф
Армия России уничтожила главный центр радиоразведки украинских военных
11:35 12.03.2022 (обновлено: 11:47 12.03.2022) Подписаться на
За сутки российские войска сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У". Всего с начала военной операции выведен из строя 3491 объект украинской военной инфраструктуры.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik
. Российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ, пишет РИА Новости
со ссылкой на брифинг официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.
"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", — заявил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено 145 объектов, среди них: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 78 мест скопления боевой техники.
При огневой поддержке российских войск подразделения Народной милиции ДНР продвинулись еще на 9 километров и взяли под контроль Валерьяновку и Зеленый Гай, блокировали с юга и востока Новоандреевку.
Подразделения ЛНР получили контроль над Суровцевкой, Щедрищевым, Житловкой, блокировала Рубежное.
Вооруженные силы России ведут наступление на широком фронте и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павлово. За сутки продвижение составило 21 километр.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о начале военной спецоперации на Украине, подчеркивал, что речь не идет об оккупации страны. Целью операции является защита жителей Донбасса, "восемь лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима".