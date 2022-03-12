https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/borrel-isklyuchil-voennoe-vmeshatelstvo-es-v-ukrainskiy-krizis-1038089368.html

Боррель исключил военное вмешательство ЕС в украинский кризис

Боррель исключил военное вмешательство ЕС в украинский кризис

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о том, что не видит смелости у стран НАТО объединиться ради спасения Украины. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T21:21+0300

2022-03-12T21:21+0300

2022-03-12T21:42+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Европейский союз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля. Боррель добавил, что мировое сообщество в непростой ситуации пытается найти сложный баланс и добавил, что с одной стороны Европейский союз пытается поддержать Украину, а с другой – предотвратить большую войну. Вице-президент Еврокомиссии выразил опасения по поводу агрессивной внешней политики России, отметив, что российский лидер может продолжить атаковать страны НАТО, и в этой ситуации нужно изолировать Россию от международного сообщества. Также политик сообщил о том, что секторальные санкции ЕС против России будут пополнены персональными ограничениями против физических лиц и организаций. "Предложения продолжат поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи… Меры затронут также большее число людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде", - пояснил Боррель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/putin-prizval-makrona-i-sholtsa-povliyat-na-kievskiy-rezhim-1038081686.html

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