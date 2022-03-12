https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/borrel-isklyuchil-voennoe-vmeshatelstvo-es-v-ukrainskiy-krizis-1038089368.html
Боррель исключил военное вмешательство ЕС в украинский кризис
Боррель исключил военное вмешательство ЕС в украинский кризис
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о том, что не видит смелости у стран НАТО объединиться ради спасения Украины. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T21:21+0300
2022-03-12T21:21+0300
2022-03-12T21:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
ес
украина
россия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/12/1032647206_0:90:2498:1495_1920x0_80_0_0_e88bd54bb609d5a7af594bc8350b3f19.jpg
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Европейский союз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля. Боррель добавил, что мировое сообщество в непростой ситуации пытается найти сложный баланс и добавил, что с одной стороны Европейский союз пытается поддержать Украину, а с другой – предотвратить большую войну. Вице-президент Еврокомиссии выразил опасения по поводу агрессивной внешней политики России, отметив, что российский лидер может продолжить атаковать страны НАТО, и в этой ситуации нужно изолировать Россию от международного сообщества. Также политик сообщил о том, что секторальные санкции ЕС против России будут пополнены персональными ограничениями против физических лиц и организаций. "Предложения продолжат поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи… Меры затронут также большее число людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде", - пояснил Боррель.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/putin-prizval-makrona-i-sholtsa-povliyat-na-kievskiy-rezhim-1038081686.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/12/1032647206_0:86:2498:1960_1920x0_80_0_0_4e10d0475875727c34109c89edd03e0f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ес, украина, россия, в мире, политика
Боррель исключил военное вмешательство ЕС в украинский кризис
21:21 12.03.2022 (обновлено: 21:42 12.03.2022) Подписаться на
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о том, что не видит смелости у стран НАТО объединиться ради спасения Украины.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik
. Европейский союз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля.
"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путем. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать (Киев – прим. ред.). Мы должны нанести ущерб их (России – прим. ред.) экономике, чтобы они не могли продолжать войну," - заявил европейский политик во время дипломатического форума в Анталье.
Боррель добавил, что мировое сообщество в непростой ситуации пытается найти сложный баланс и добавил, что с одной стороны Европейский союз пытается поддержать Украину, а с другой – предотвратить большую войну.
Вице-президент Еврокомиссии выразил опасения по поводу агрессивной внешней политики России, отметив, что российский лидер может продолжить атаковать страны НАТО, и в этой ситуации нужно изолировать Россию от международного сообщества.
Также политик сообщил о том, что секторальные санкции ЕС против России будут пополнены персональными ограничениями против физических лиц и организаций.
"Предложения продолжат поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи… Меры затронут также большее число людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде", - пояснил Боррель.