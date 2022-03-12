https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/putin-prizval-makrona-i-sholtsa-povliyat-na-kievskiy-rezhim-1038081686.html

Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на киевский режим

Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на киевский режим

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T18:01+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

франция

германия

украина

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем призвал западных политиков оказать влияние на украинский режим с целью прекращения действий националистов, сообщает пресс-служба Кремля.В ходе разговора российский президент подчеркнул, что националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения и запугивают мирных граждан.Также он привел факты нарушения норм гуманитарного права со стороны украинских силовиков, в том числе и размещение тяжелых вооружений среди жилых домов, больниц и детских садов.Владимир Путин подробно рассказал о серии онлайн-переговоров российских и украинских представителей, лидеры трех стран обсудили вопросы, связанные с договоренностями по реализации известных требований России к Украине.Шольц и Макрон призвали российского президента к немедленному прекращению огня и дипломатическому решению конфликта. Дальнейшее содержание разговора, длившегося полтора часа, было решено не разглашать.Политики условились продолжать контакты по украинской проблематике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/putin-proinformiroval-erdogana-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037964632.html

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владимир путин, россия, франция, германия, украина