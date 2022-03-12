https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/glava-mvd-abkhazii-narusheniy-poryadka-na-izbiratelnykh-uchastkakh-ne-zafiksirovano-1038074360.html

Глава МВД Абхазии: нарушений порядка на избирательных участках не зафиксировано

Глава МВД Абхазии: нарушений порядка на избирательных участках не зафиксировано

Личный состав МВД с вечера 11 марта переведен на усиленный вариант несения службы. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T14:06+0300

2022-03-12T14:06+0300

2022-03-12T14:09+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Нарушений общественного порядка на избирательных участках зафиксировано не было, заявил глава МВД Абхазии Вальтер Бутба.Кроме того, сотрудники милиции обеспечивают охрану международных наблюдателей, прибывших на парламентские выборы в Абхазии."Главной задачей сотрудников органов внутренних дел является оказание помощи избирательным комиссиям при соблюдении гражданами установленных на выборах правил и недопущение нарушений общественного порядка", – заявил министр. Никаких ограничений перемещения автотранспорта нет, за исключением столицы, где перекрыт проезд для автомобилей у здания ЦИК, сказал Бутба. На 11 марта паспортами гражданина Абхазии обладали 152116 граждан Абхазии. Из них несовершеннолетние 5012 человек. 12 марта 18 лет исполнилось пяти гражданам республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-abkhazii-obyavil-pervye-dannye-po-yavke-na-vyborakh-v-parlament-1038071345.html

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