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Глава МВД Абхазии: нарушений порядка на избирательных участках не зафиксировано
Глава МВД Абхазии: нарушений порядка на избирательных участках не зафиксировано
Личный состав МВД с вечера 11 марта переведен на усиленный вариант несения службы. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T14:06+0300
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Нарушений общественного порядка на избирательных участках зафиксировано не было, заявил глава МВД Абхазии Вальтер Бутба.Кроме того, сотрудники милиции обеспечивают охрану международных наблюдателей, прибывших на парламентские выборы в Абхазии."Главной задачей сотрудников органов внутренних дел является оказание помощи избирательным комиссиям при соблюдении гражданами установленных на выборах правил и недопущение нарушений общественного порядка", – заявил министр. Никаких ограничений перемещения автотранспорта нет, за исключением столицы, где перекрыт проезд для автомобилей у здания ЦИК, сказал Бутба. На 11 марта паспортами гражданина Абхазии обладали 152116 граждан Абхазии. Из них несовершеннолетние 5012 человек. 12 марта 18 лет исполнилось пяти гражданам республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-abkhazii-obyavil-pervye-dannye-po-yavke-na-vyborakh-v-parlament-1038071345.html
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Глава МВД Абхазии: нарушений порядка на избирательных участках не зафиксировано
14:06 12.03.2022 (обновлено: 14:09 12.03.2022) Подписаться на
Личный состав МВД с вечера 11 марта переведен на усиленный вариант несения службы.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Нарушений общественного порядка на избирательных участках зафиксировано не было, заявил глава МВД Абхазии Вальтер Бутба.
"Для обеспечения проведения выборов депутатов Парламента Абхазии личный состав Министерства внутренних дел с вечера 11 марта был переведен на усиленный вариант несения службы. Задействовано свыше 900 сотрудников, все 152 избирательных участка были взяты под круглосуточную охрану", – подчеркнул Бутба.
Кроме того, сотрудники милиции обеспечивают охрану международных наблюдателей, прибывших на парламентские выборы в Абхазии.
"Главной задачей сотрудников органов внутренних дел является оказание помощи избирательным комиссиям при соблюдении гражданами установленных на выборах правил и недопущение нарушений общественного порядка", – заявил министр.
Никаких ограничений перемещения автотранспорта нет, за исключением столицы, где перекрыт проезд для автомобилей у здания ЦИК, сказал Бутба.
На 11 марта паспортами гражданина Абхазии обладали 152116 граждан Абхазии. Из них несовершеннолетние 5012 человек. 12 марта 18 лет исполнилось пяти гражданам республики.