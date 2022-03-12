https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-abkhazii-obyavil-pervye-dannye-po-yavke-na-vyborakh-v-parlament-1038071345.html

ЦИК Абхазии объявил первые данные по явке на выборах в Парламент

ЦИК Абхазии объявил первые данные по явке на выборах в Парламент

За ходом голосования на выборах в Парламент следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T12:31+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Средняя явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 12:00 составила около 10%, сообщил на брифинге в ЦИК председатель Дмитрий Маршан. Он отметил, что по сравнению с парламентскими выборами 2017 года явка не очень высокая.Маршан добавил, что жалоб от окружных комиссий пока не поступало.Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах.Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на участке в селе Тамыш, также свой голос на выборах отдал спикер Парламента Валерий Кварчия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/prodelana-bolshaya-rabota-nablyudatel-krasov-otsenil-podgotovku-k-vyboram-v-abkhazii-1038070800.html

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