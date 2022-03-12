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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/golosovanie-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-nachalos-1038061589.html
Голосование на выборах в Парламент Абхазии началось
Голосование на выборах в Парламент Абхазии началось
Участки для голосования открылись в 08:00 и закроются в 20:00 12 марта. Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T08:00+0300
2022-03-12T09:16+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование на выборах в Народное Собрание началось в Абхазии.В 08:00 открылись избирательные участки. Всего их по стране 152. Депутатские выборы проходят в 35 округах. Участки для голосования закроются в 20:00.В выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем, на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html
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парламент, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, абхазия, политика, новости

Голосование на выборах в Парламент Абхазии началось

08:00 12.03.2022 (обновлено: 09:16 12.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Участки для голосования открылись в 08:00 и закроются в 20:00 12 марта. Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование на выборах в Народное Собрание началось в Абхазии.
В 08:00 открылись избирательные участки. Всего их по стране 152. Депутатские выборы проходят в 35 округах. Участки для голосования закроются в 20:00.
В выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
В среднем, на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.

В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.

Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Кандидатский максимум - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
В Абхазии
Кандидатский максимум
3 марта, 11:11
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
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