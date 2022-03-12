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Наблюдатели от Общественной Палаты России оценили уровень проведения выборов в Абхазии

Наблюдатели от Общественной Палаты России оценили уровень проведения выборов в Абхазии

12 марта в Абхазии проходят выборы в Народное Собрание - Парламент страны. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T17:13+0300

2022-03-12T17:13+0300

2022-03-12T17:31+0300

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Наблюдатели от ОП России Алена Булгакова и Михаил Аничкин Наблюдатели от ОП России Алена Булгакова и Михаил Аничкин

Организацию выборов в Парламент Абхазии в студии радио Sputnik Абхазия оценили международные наблюдатели от Общественной Палаты России - заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием ОНК Алена Булгакова и первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин. "Мы для себя отметили, в первую очередь, уровень гласности и открытости процесса, когда наблюдатели действительно вовлечены. Действительно, есть интерес, есть запрос гражданского общества на такие процедуры, как наблюдение за выборами", - сказала Булгакова. Оценивая активность избирателей в Абхазии, Булгакова сообщила, что, посетив десять участков в первой половине дня, наблюдатели увидели, что выстраиваются очереди. Кроме того, она особо отметила здоровую информационную подсветку избирательной кампании. Ее коллега, Михаил Аничкин особый акцент сделал на дружеской атмосфере, царящей на участках. "Я впервые в качестве наблюдателя в Абхазии, но в Абхазии не первый раз. Поэтому есть с чем сравнить, аж еще со времен Советского Союза. Добродушная атмосфера, которую мы сегодня увидели на избирательных участках, вызвала ностальгию. Ощущение, что никуда ничего не исчезло. Радостно отметить, что мы налаживаем отношения с общественными палатами наших партнеров", - сказал Аничкин. Подробности слушайте в аудиофайле. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата в депутаты Парламента Абхазии, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/nablyudateli-ot-gosdumy-nazvali-vybory-v-parlament-abkhazii-demokratichnymi-i-prozrachnymi-1038078350.html

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