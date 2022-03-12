https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/nablyudateli-ot-gosdumy-nazvali-vybory-v-parlament-abkhazii-demokratichnymi-i-prozrachnymi-1038078350.html

Наблюдатели от Госдумы назвали выборы в Парламент Абхазии демократичными и прозрачными

Наблюдатели от Госдумы назвали выборы в Парламент Абхазии демократичными и прозрачными

Всего по итогам выборов в Парламент должно быть избрано 35 депутатов. На одно депутатское кресло в среднем претендует три человека. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T16:57+0300

2022-03-12T16:57+0300

2022-03-12T16:57+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Обстановка на избирательных участках Абхазии достаточно спокойная, сказал депутат Госдумы России, зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов."Мы объехали несколько избирательных участков, они все вовремя открылись, достаточно спокойная обстановка. Народ идет активно, голосует, наблюдатели присутствуют, никаких вопросов ни у наблюдателей, ни у представителей участковых комиссий к наблюдателям", - подчеркнул он.Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Сергей Стрельченко рассказал о тесном сотрудничестве с Парламентом Абхазии с 2008 года.Он также добавил, что делегация наблюдателей посетила митинг в поддержку российской спецоперации на Украине, который состоялся в Сухуме 11 марта."Действительно, народ выражает свою добрую волю, поддерживает Владимира Владимировича Путина, поддерживает Россию, и мы очень благодарны за это. Наиболее верного союзника России как Абхазия – наверное, и нет. Мы разговаривали с людьми не только на митинге, но и с обывателями на улице, люди действительно искренне поддерживают Россию. Спасибо вам за эту поддержку, она сейчас нам нужна", – сказал Сергей Стрельченко.В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vybory-v-parlament-i-geopoliticheskaya-situatsiya-nablyudatel-ot-gosdumy-dal-intervyu-sputnik-1038078145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/za-mir-i-spravedlivost-aktsiya-v-podderzhku-rossii-v-abkhazii--1038057633.html

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