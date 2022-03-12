https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/nablyudateli-ot-gosdumy-nazvali-vybory-v-parlament-abkhazii-demokratichnymi-i-prozrachnymi-1038078350.html
Наблюдатели от Госдумы назвали выборы в Парламент Абхазии демократичными и прозрачными
Наблюдатели от Госдумы назвали выборы в Парламент Абхазии демократичными и прозрачными
Всего по итогам выборов в Парламент должно быть избрано 35 депутатов. На одно депутатское кресло в среднем претендует три человека. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T16:57+0300
2022-03-12T16:57+0300
2022-03-12T16:57+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Обстановка на избирательных участках Абхазии достаточно спокойная, сказал депутат Госдумы России, зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов."Мы объехали несколько избирательных участков, они все вовремя открылись, достаточно спокойная обстановка. Народ идет активно, голосует, наблюдатели присутствуют, никаких вопросов ни у наблюдателей, ни у представителей участковых комиссий к наблюдателям", - подчеркнул он.Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Сергей Стрельченко рассказал о тесном сотрудничестве с Парламентом Абхазии с 2008 года.Он также добавил, что делегация наблюдателей посетила митинг в поддержку российской спецоперации на Украине, который состоялся в Сухуме 11 марта."Действительно, народ выражает свою добрую волю, поддерживает Владимира Владимировича Путина, поддерживает Россию, и мы очень благодарны за это. Наиболее верного союзника России как Абхазия – наверное, и нет. Мы разговаривали с людьми не только на митинге, но и с обывателями на улице, люди действительно искренне поддерживают Россию. Спасибо вам за эту поддержку, она сейчас нам нужна", – сказал Сергей Стрельченко.В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vybory-v-parlament-i-geopoliticheskaya-situatsiya-nablyudatel-ot-gosdumy-dal-intervyu-sputnik-1038078145.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, абхазия, политика, новости
Наблюдатели от Госдумы назвали выборы в Парламент Абхазии демократичными и прозрачными
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Всего по итогам выборов в Парламент должно быть избрано 35 депутатов. На одно депутатское кресло в среднем претендует три человека.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Обстановка на избирательных участках Абхазии достаточно спокойная, сказал депутат Госдумы России, зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов.
"Мы объехали несколько избирательных участков, они все вовремя открылись, достаточно спокойная обстановка. Народ идет активно, голосует, наблюдатели присутствуют, никаких вопросов ни у наблюдателей, ни у представителей участковых комиссий к наблюдателям", - подчеркнул он.
Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Сергей Стрельченко рассказал о тесном сотрудничестве с Парламентом Абхазии с 2008 года.
"Парламентское Собрание является наблюдателем, и взаимно Парламент Республики Абхазия является наблюдателем Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, депутаты Парламента республики принимают активное участие в наших мероприятиях. Хочу отметить демократичность, прозрачность, гражданскую ответственность людей, которые приходят на выборы. Очень многим надо ставить в пример выборы, которые проводятся в вашей республике, в сравнении с выборами в других странах", - отметил Стрельченко.
Он также добавил, что делегация наблюдателей посетила митинг в поддержку российской спецоперации на Украине, который состоялся в Сухуме 11 марта.
"Действительно, народ выражает свою добрую волю, поддерживает Владимира Владимировича Путина, поддерживает Россию, и мы очень благодарны за это. Наиболее верного союзника России как Абхазия – наверное, и нет. Мы разговаривали с людьми не только на митинге, но и с обывателями на улице, люди действительно искренне поддерживают Россию. Спасибо вам за эту поддержку, она сейчас нам нужна", – сказал Сергей Стрельченко.
В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.